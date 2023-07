Alpine A110 R Le Mans můžete mít i v Česku. Je nesmírně exkluzivní, ale cenou leze Porsche 911 do zelí

Jak oslavit sté výročí největšího závodu na světě? Co takhle limitovanou edicí sporťáku. A co takhle za něj chtít dvounásobek ceny standardního modelu?

Jak na sebe udržet pozornost, když jste automobilka a máte jen jeden model? Alpine moc dobře ví, že když sejde z očí, sejde i z mysli, takže svůj jediný model A110 neustále šperkuje a vymýšlí speciální edice, aby udržela pozornost veřejnosti před příchodem nových modelů, které už ale budou pouze elektrické. Pár z těchto limitovaných edicí modelu A110 můžete objednat i v České republice, a to včetně té doposud nejostřejší a nejdražší.

Jedná se o Alpine A110 R Le Mans a jak již název napovídá, je to edice vzniklá ke stému výročí závodu Le Mans a vychází z již tak nabroušené verze R. Ta sama o sobě znamená mnoho karbonových doplňků, ke kterým se přidává paket Road & Track, což je dodatečné snížení a také vyztužení vozu o pět procent. Společně s přeladěním podvozku má být verze Le Mans ještě účinnějším nástrojem na okruhy. Jak jinak...

Tou nejlepší zprávou je ale hmotnost pouhých 1085 kg. Spojte si to s osmnáctistovkou o výkonu 300 koní a je vám asi jasné, o jaké auto tady půjde. Mimochodem zrychlení na stovku proběhne za 3,9 sekundy. To je šílená hodnota pro motor pod dva litry objemu. Nyní vůz dorazil do českého konfigurátoru. Základní A110 stojí 1.540.000 Kč a nabroušená verze S vyjde na 1.865.000 Kč. Cena za edici R Le Mans je ale ještě hodně, hodně daleko.

Pravda, vznikne jen sto kusů, ale i tak je částka 3.350.000 Kč do nebe volající. Pořád je to auto s tlačítky z Renaultu. Nákupem vozu to nicméně nekončí, v příštím roce budete pozvaní na Le Mans, abyste si před závodem okruh sami projeli a budete trávit čas s týmem. Jen prostě budete muset být ochotni dát tolik peněz, co za Porsche 911 T nebo výbavou přecpané BMW M3 s karbonovými brzdami a skořepinami. Tohle bude záležitost pro skutečné gurmány.