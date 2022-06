Minulé pondělí jsme v prostorách Občanské plovárny v Praze přivítali automobilku Alpine a její prozatím jediný model A110 na českém trhu za přítomnosti vážených hostů z Francie. Na konci týdne už jsme ale měli možnost do auta také usednout, probudit k životu jeho osmnáctistovku a trochu se projet. Jeli jsme v řadě za sebou, v provozu a jen zhruba půl hodiny. To k žádným závěrům nestačí, ale jako důkaz toho, že se jedná o jedno z nejzajímavějších svezeních na trhu, to stačilo.

Obvykle se na úvod pustíme do historie modelu, ale na to se podíváme spíše až u testu. Tuhle historickou omáčku, která je u Alpine ovšem informačně velmi zajímavá, tak necháme ještě chvilku probublávat na sporáku a vrhneme se rovnou za volant do obce Mladé Buky, kde pro nás byla připravena testovací trasa krkonošskými silnicemi.

Dvě důležitá tlačítka

K dispozici byly čtyři vozy a já dostal základ na 1,5 milionu. Vůz nešlo přehlédnout, byl pokrytý zeleným lakem z programu Atelier Alpine, který odkazuje na historické modely. Do Alpine A110 se nasedá jako do běžného malého kupé. Nečekejte atletiku jako u Lotusu Elise, práh není široký a opora stehen u sedadel není přehnaně vysoká. Sedadel je několik druhů, zpravidla ale platí, že jsou vždy skořepinová a disponují perfektní oporou těla.

Zároveň je to ale přesně ten druh sedadel, kde každé kilo navíc v nich pocítíte a může vám to být nepříjemné. Alpine A110 prostě není pro každého, opravdu těsně objímají. Také budete mít problém, pokud ji budete půjčovat někomu menšímu. Sedadla jsou nastavitelná snadno jen podélně, výškově si je musíte uchytit pomocí šroubů na ocelové podélníky. Mé auto měla sedadla ve střední poloze, mám 183 cm a bylo to moc vysoko, hlavou jsem dřel o strop.

Většinu tlačítek a grafické rozhraní přístrojů znám z Renaultů. Budíky jsou digitální. Budiž, možná bych si jen představoval přehlednější grafiku, bylo na nich až příliš zobrazovaných dat. Volant má perfektní tvar, tloušťku věnce i jeho čalounění. Není mu co vytknout, je na něm jen pár tlačítek pro ovládání tempomatu a zapnutí režimu Sport. To je první důležité tlačítko, které mimo jiné mechanicky otevře klapku výfuků. Ano, žádné přikrmování do reproduktorů.

Druhé důležité tlačítko je velké, snadno postřehnutelné a na dosah - omezení či vypnutí kontroly trakce. Jinak připojit chytré telefony jde, reproduktory Focal tu jsou a nechybí ani tempomat. Na tom teď ale nesejde, plná nádrž ukazuje dojezd 300 kilometrů a čas se krátí, můžeme tedy konečně vyrazit.