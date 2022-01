Alpine A110 existuje i jako hybrid o výkonu 400 koní. Bohužel se s ní nikdy nesvezeme

Jediná hybridní Alpine A110 vznikla jako ukázka know-how jedné francouzské společnosti. Nemáme ale k dispozici ani fotky.

Automobilka Alpine má poslední dobou skutečně napilno. V posledních měsících převzala aktivity divize Renault Sport, připravila nové policejní vozy, chystá se vstoupit do kategorie LMDh a také uvedla facelift svého jediného modelu A110, sporťáku s motorem uprostřed. A teď se navíc musí do pár let naučit dělat sportovní auta s elektrickým pohonem.

Francouzské značky se totiž obecně vzdávají spalovacích motorů a konkrétně Alpine nechce nic slyšet ani o hybridech. Prodává teď jediný model s přeplňovanou osmnáctistovkou, která ve vrcholných variantách S a GT produkuje výkon 221 kW (300 koní) a 340 N.m točivého momentu. Z tohoto volně přeje na elektromobily.

Absence hybridního přechodu je poněkud zarážející, ale jeden prototyp hybridní Alpine A110 přece jen existuje, jen ho nepostavila automobilka. Jediný kus na světě měla na starosti elektrotechnická společnost Technomap sídlící poblíž francouzského Dieppe. Tato kreace vznikla jako ukázka know-how, nebylo to tedy na zakázku.

Podle italského webu Motori Online využili konstruktéři místa vpředu a umístili zde elektromotor, baterie by měla být pod sedadly řidiče a spolujezdce a motor zůstal za sedadly. Motor také prošel úpravami, aby mohl jezdit na ethanol a společně s elektromotorem dosahoval kombinovaného výkonu 294 kW (400 koní).

Ačkoliv zní myšlenka hybridní Alpine A110 velmi lákavě, třeba jen proto, že by tu s námi mohla být o něco déle, pořád se bavíme o prototypu za půl milionu eur. Navíc nemáme k dispozici ani fotografie, i když zvenku se vůz asi moc nezměnil. Je tu nicméně šance, že si automobilka nechá tuhle technologii ještě projít hlavou.

V galerii najdete fotografie Alpine A110 po faceliftu.