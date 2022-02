Alpina bleskově reagovala na nové BMW 8 Gran Coupé. Fantazii se meze nekladou

Alpina patří k tradičním úpravcům značky BMW. Faceliftovanou řadu 8 prakticky okamžitě zařadila do nabídky s jedinečnými prvky.

Přibližně před týdnem se BMW pochlubilo modernizovanou řadou 8 zahrnující karosářské verze kupé, kabriolet a čtyřdveřové Gran Coupe. Právě poslední zmíněné zařadil do své nabídky také dvorní úpravce Alpina. Ani on se nepouštěl do velkých změn a základní model prakticky zůstal věrný faceliftu. Jeho hlavními prvky jsou upravené ledvinky na přídi s podsvícením a nové laky karoserie v modrém a zeleném odstínu. Pokud se vám nezamlouvají, stále máte široký výběr z palety BMW a BMW Individual. Cena vozu pro německý trh byla stanovena na přibližně 3.972.000 Kč (162.100 eur).

Alpina osvěžila design svými dvacetipalcovými koly dostupnými v rozměrech 245/35 ZR21 vpředu a 285/30 ZR21 vzadu obutých do pneumatik Pirelli. Stejný set si můžete objednat ještě jednou jako zimní sadu.

V interiéru najdeme standardně dodávaný digitální přístrojový panel Live Cockpit Professional s úhlopříčkou 12,3 palce. Ten nahradil dosavadní 10,25palcovou sestavu. Alpina ozdobila interiér osvětlením prahů dveří a ovladačem systému iDrive z krystalického skla s laserem vytvořeným logem úpravce. Při prezentaci Alpina zdůraznila, že každý volant je ručně potažen přírodní kůží. Pokud se vám základní provedení nezamlouvá, Alpina nabízí rozsáhlý personalizační program zahrnující specifické odstíny karoserie a provedení interiéru přesně dle přání klienta.

Pod úhledným kabátkem zůstala technika beze změny. Dvakrát přeplňovaný vidlicový osmiválec 4.4 litru stále vyvine 457 kW s 800 N.m točivého momentu. Díky osmistupňové automatické převodovce zvládne sprint z klidu na 100 km/h za 3,4 sekundy a dále pokračuje na maximální rychlost 324 km/h.