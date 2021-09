Alfy Romeo Giulia a Stelvio přijíždí ve speciální edici. Sedan koupíte i v Česku

Alfa Romeo se rozhodla vyšperkovat nabídku modelů Stelvio a Giulia o novou speciální edici 6C Villa d’Este. Novinka má odkazovat na historické 6C 2500 SS Coupé, které italská značka uvedla na konci 40. let minulého století a na přehlídce Concorso d’Eleganza di Villa d’Este získalo v roce 1949 cenu „Referendum Grand Prix“, kterou uděluje publikum.

Nic zásadního ovšem nečekejte, klasicky se jedná o edici, která oběma modelům přihazuje pár specifických prvků výbavy, výhradně po stránce vzhledu. Objevuje se historický odstín třívrstvého laku Etna, jež má připomínat barvu originálního modelu, dále nechybí chromované rámečky oken a pro Alfu typický design kol v rozměru 21 palců v případě Stelvia a 19 palců u Giulie.

V interiéru přichází edice s elektricky nastavitelnými a vyhřívanými sedadly v béžové prémiové kůži a s výšivkou 6C Villa d’Este na předních hlavových opěrkách. Stejnou výšivku pak najdete i na palubní desce. Jinak jsou modely standardně vybaveny hliníkovými pádly řazení, bezdrátovým dobíjením telefonu, automatickým otevíráním kufru a řadou asistentů včetně parkovacích senzorů vpředu i vzadu (se zadní kamerou).

Speciální edice vychází ze standardních variant Giulie a Stelvia, čemuž odpovídá i nabídka motorizací pod kapotou. Pro Giulii je tedy k mání turbodiesel o objemu 2,2 litru (190 k/140 kW) nebo benzinový přeplňovaný dvoulitr (200 k/147 kW), v obou případech s pohonem zadních kol a osmistupňovým automatem. Stelvio má v edici silnější turbodiesel (210 k/154 kW) nebo benzinový přeplňovaný dvoulitr (280 k/206 kW), v tomto případě s pohonem všech kol a osmistupňovým automatem.

V nabídce českého zastoupení Alfy Romeo je v tuto chvíli vidět pouze sedan Giulia 6C Villa d’Este, a to výhradně s benzinovým dvoulitrem (200 k/147 kW) za akční cenu od 1.303.000 Kč. Speciální edice je dostupná v limitovaném počtu kusů do vyprodání zásob.

Alfa Romeo Giulia je sportovně laděný sedan, který byl uveden na trh v roce 2016. Navazuje na historii stejnojmenného vozu z 60. let. V roce 2017 získala Alfa Romeo Giulia druhé místo v anketě Car of the Year.

