Alfě Romeo se letos zatím daří. Tahounem úspěchu je její nejmenší model

V uplynulých deseti letech byl pro Alfu Romeo nejúspěšnější rok 2017, kdy vyrobila přes 150.000 vozů. Z těchto čísel se postupně propadala až na 44.115 vozů v roce 2021, nyní se postupně vrací k optimističtějším číslům, i díky novým modelům. Za první polovinu letošního roku zaznamenala o 20 procent více registrací oproti stejnému období v roce 2024. V Evropě jde o nárůst o 33 procent, přičemž na klíčových trzích se daří – Francie hlásí nárůst 51 procent, Spojené království 50 procent, Itálie 35 procent a Nizozemsko dokonce 200 procent.

V Jižní Americe je meziroční nárůst za první pololetí slušných 63 procent, oblast Středního východu a Afriky pak 34 procent, přičemž zde značka posiluje své postavení. V tržně náročném prostředí Severní Ameriky registrace klesly. Značka nyní plánuje návrat do indo-asijského regionu, její kompaktní model Junior se již představil v Japonsku a Austrálii a chystá se i do Malajsie, na Taiwan a do Singapuru. Právě Junior má nyní přes 45.000 objednávek, k dostání je v 38 zemích světa, přičemž 17 procent objednávek je na čistě elektrickou variantu.

Je ale také nutné připomenout, že skupina Stellantis, pod kterou Alfa Romeo patří, se v prvním pololetí tohoto roku propadla do ztráty 2,3 miliardy eur oproti zisku 5,6 miliardy eur ve stejném období loňského roku. Tržby meziročně klesly o 13 procent. Ztrátu dle firmy způsobily náklady na restrukturalizaci, za celý rok jsou pak kvůli americkým clům očekávány náklady ve výši 1,5 miliardy eur. Dle nového generálního ředitele Antonia Filosy bude nutné nadále provádět náročná rozhodnutí k zlepšení výsledků.

Zdroj: Alfa Romeo, Stellantis