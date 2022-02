Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio možná bude! Známý grafik navrhl i jeho možnou podobu

Při příležitosti světové premiéry nového SUV Tonale byla Alfa Romeo konfrontována dotazy na jeho ostřejší verzi Quadrifoglio. Tu sice před rokem popřela, ale nyní její možný příchod připustila.

Včera odpoledne se nám po dlouhém čekání konečně představila Alfa Romeo Tonale. Prvním náznakem zamýšlení menšího SUV, situovaném pod úspěšné Stelvio byl autosalon Ženeva 2019. Právě zde jsme mohli koncept poprvé spatřit.

Přestože vrcholná plug-in hybridní verze nabídne výkon 275 koní, řada nadšenců těžce nese, že se jedná o plug-in hybridní soustavu, jejímž základem je pouhá třináctistovka. V souvislosti s ostatními modely se tak ptají, jestli bude i vrcholná verze Quadrifoglio?

Ještě před rokem se nechala automobilka slyšet, že nic takového není pro Tonale plánované. Jenže od té doby se mohlo hodně změnit. Daniel Tiago Guzzafame, produktový manažer značky, prozradil australskému magazínu Drive.com.au, že mají určitou vizi, jak pracovat s elektrifikovanými pohony, ale pouze za předpokladu, že nabídnou výkony a řidičský zážitek odpovídající tradici verzí Quadrifoglio. S tou se podle Guzzafameho do budoucna počítá pro každý příchozí model. Bude ale záležet na konkrétním zaměření daného modelu.

Zároveň naznačil, že Tonale Quadrifoglio pravděpodobně dostane elektrický pohon, protože tam automobilka výhledově směřuje. První elektrická Alfa Romeo by měla přijít v roce 2024 (uvedení na trh 2025), ale to s Tonale prý nesouvisí. Mělo by se jednat o menší crossover, který bude nabízen i s elektrifikovaným pohonem zahrnujícím spalovací motor. Faktem ale je, že platforma, na níž Tonale stojí, dokáže pojmout i čistě elektrický pohon.

Jestli se Tonale Quadrifoglio dočkáme, nikdo s jistotou neřekne, ale to nezabránilo známému maďarskému grafikovi přivést ostrou verzi alespoň v digitální podobě. Na svém facebookovém profilu X-Tomi Design zveřejnil možnou podobu ostré verze. A jak se v minulosti několikrát potvrdilo, nebývá daleko od pravdy…