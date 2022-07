Alfa Romeo Tonale odhaluje české ceny! Pod milion dostanete pouze 130 koní, příplatků ale moc není

Pokud už jste jako puristé rozdýchali, že nová Alfa Romeo je SUV s pohonem předních kol a ne moc silnými motory s automatem, můžete se začít podivovat nad českými cenami.

České zastoupení Alfy Romeo spustilo konfigurátor nejnovějšího modelu, SUV Tonale. Vůz startuje na částce 894.000 Kč v základní výbavě Super, která zahrnuje Full-LED přední světlomety, 10,25palcový infotainment s funkcí zrcadlení chytrých telefonů, 18palcová kola, základní červenou barvu nebo černý textilní interiér. Tuto výbavu lze spárovat pouze se základním motorem 1.5 Hybrid o výkonu 96 kW. Je to předokolka se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem.

Vyšší výbava Sprint za nejméně 957.000 Kč přidává do standardu přední a zadní parkovací senzory, adaptivní tempomat, bezklíčový vstup do vozu nebo funkci navigace do infotainmentu. Také lze si můžete dopřát pouze motor s výkonem 96 kW. To verze Ti za nejméně 1.066.000 Kč už má motor 1.5 Hybrid TCT s turbodmychadlem s variabilní geometrií lopatek, který je naladěný na 118 kW (160 koní).

Výbava Ti znamená mimo jiné zadní parkovací kameru, přední Full-LED světlomety, elektrické otevírání pátých dveří nebo ambientní osvětlení interiéru. Do designově sportovnějších vod už se vydáváme s tradiční výbavou Veloce za nejméně 1.129.000 Kč, kde budete mít ještě velká pádla řazení pod volantem, hliníkové pedály, červené brzdové třmeny nebo zatmavená okna vzadu. Jedinou možností je 1.5 Hybrid TCT.

Zatím jedinou volbu obou motorů pak máte u výbavy Edizione Speciale, která vás s motorem 1.5 Hybrid 130 vyjde na rovný milion a s motorem 1.5 Hybrid 160 TCT na 1.046.000 Kč. V této výbavě máte dvacítka, pod kterými jsou červené brzdové třmeny. Dále pak bezdotykové otevírání pátých dveří nebo přední mlhovky.

Příplatky jsou v podstatě stejné u všech verzí. Třeba paket Zima za 12.600 Kč obsahuje vyhřívání předních sedadel, volantu a trysek ostřikovačů čelního skla. Paket Premium za 61.000 Kč pak naloží do auta ještě odvětrávání předních sedadel, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče v 8 směrech s pamětí, audiosystém Harman Kardon nebo kožené čalounění sedadel.

Ani v nejvyšší výbavě Veloce nelze kožené čalounění objednat samostatně, vždy jen s tímto paketem. V nabídce příplatkové výbavy pak najdete ještě pakety pro komfortnější užívání auta. Třeba v balíčku Driver Assistance Plus za 38.200 Kč máte kamery okolo celého vozu, parkovacího asistenta, vnější zpětná zrcátka s funkcí stmívání nebo monitorování slepých úhlů. Takhle je to zatím vše, příchod plug-in hybridní motorizace s výkonem 275 koní ještě očekáváme.