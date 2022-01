Alfa Romeo Tonale má konečně datum premiéry! Stylový crossover je už za rohem

Zakroužkujte si v kalendáři osmý únor a nařiďte budík na třetí hodinu odpoledne. Do rodiny Alfy přibude další kousek.

Už nějaký pátek se nám po Evropě a dalších místech světa prohání maskované prototypy, Alfa Romeo nyní potvrdila datum slavnostního odhalení, ke kterému dojde v úterý 8. února. Však je na čase, koncept středně velkého SUV se představil již v roce 2019 na autosalonu v Ženevě, ale jeho vývoj provázela zdržení – magazín Automotive News například uvedl, že nový výkonný ředitel Alfy Jean-Philippe Imperato nebyl spokojen s nastavením plug-in hybridního ústrojí, dále zde máme stále trvající nedostatek polovodičů, s nímž se potýkají i větší kalibry, než tato italská značka.

Po tak dlouhé době čekání není divu, že na veřejnost prosákl dostatek informací o technice připravované novinky. Bude stát na stejné platformě, jako Jeep Compass. Dá se proto čekat, že převezme i jeho pohonná ústrojí bez významnějších změn.

Znamenalo by to výběr mezi čistě benzinovou čtyřválcovou 1.3 s výkonem 96 kW, zcela novou 1.5 e-Hybrid (která se představila v Jeepech Renegade a Compass relativně nedávno), naftovou 1.6 a plug-in hybridní verzí s pohonem všech kol a 140 kW či 176 kW – otázkou je, zda se Alfa bude se slabšími motorizacemi vůbec obtěžovat.

Připomeňme si, že Tonale bude dlouhé 4528 mm, v nabídce má jakožto základ nahradit nyní již nevyráběný hatchback Giulietta, do nějž Alfa kdysi vkládala obrovské naděje a investovala 100 milionů euro do jeho platformy C-evo. V nabídce doplní sedan Giulia, který by měl v brzké době dostat facelift, a SUV Stelvio.