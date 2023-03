Alfa Romeo Tonale Bambini je dokonalý speciál pro rodiče s dětmi. Má přebalovací pult, hlídací kameru i vysavač

Co si představíte pod pojmem „rodinné auto?“ Nemusí to být o velikosti, stačí šikovné a hlavně užitečné doplňky.

Ve spolupráci s výrobcem dětských plen Huggies provedla Alfa Romeo průzkum mezi rodiči ohledně jejich soužití s dětmi v autech. Z něj vyplývá, že se 56 jeho účastníků stydí za svinčík svých ratolestí uvnitř. Na bázi ankety pak italská značka postavila skutečný vůz, který by vyhovoval jízdě a fungování s rodinou na palubě. A každý, kdo má děti, jistě musí uznat, že je plný velmi dobrých nápadů.

Například v kufru se pod platem skrývá výsuvný přebalovací pult, který určitě ocení rodiče zvyklí přebalovat mimina na podlaze zavazadelníku – už žádná bolavá záda od shýbání se! Zadní sedadla jsou osazena držáky tabletů, sluchátek, lahví s pitím, pastelek a krabiček se svačinou. Dění v druhé řadě může rodič sledovat skrze zabudovanou kameru, díky níž se nemusí za jízdy otáčet. Najdeme zde také šikovný organizér na hračky a dětské knížky.

Důležitým doplňkem je koš na odpadky, děti pak mohou vyplňovat tabulku s odměnami za úklid vnitřku. A když už se do práce musí pustit rodiče, jistě jim přijde vhod zabudovaný vysavač a sada úklidového náčiní, k níž patří utěrky z mikrovlákna, čisticí prostředky a vlhčené ubrousky. Tyto užitečné doplňky se zřejmě bohužel nestanou oficiální doplňkovou výbavou, mohli by se jimi ale inspirovat výrobci příslušenství – jistě by vydělali balík peněz.