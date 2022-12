Radosti Kvalitní a luxusní vnitřek Zábavné jízdní vlastnosti Přijatelná spotřeba Starosti Hybrid s autem občas cuká Plochý projev motoru bez větší gradace Vzadu není moc místa 8 /10

Kompaktní SUV velikosti Škody Karoq jsou už nějakou dobu pro takřka každou automobilku největším prodejním hitem. Italové tedy měli co dohánět a Tonale chtěli představit již v roce 2021, plány jim však zkřížil celosvětový nedostatek polovodičů. Takže ho zde máme až teď, plni očekávání.

Těm, kteří si v garáži opečovávají Alfy 166, Brery a podobné kousky, asi přijde jako podbízivý model, který fanouškovi značky nic moc neřekne, ale taková je doba – novinka je určena pro mladšího a převážně městského zákazníka. Už teď slyším, že to prostě nemůže být Alfa, protože stojí na stejné platformě jako Jeep Compass. Jistě, ale technický základ SCCS je původem italský, masivně vylepšený a přítomný ve své největší podobě Small Wide 4x4 LWB. Nedostatku italskosti se tedy nemusíte bát, i když na brzdových destičkách za třmeny prosvítá nápis Mopar.

Výběr motorů je solidní – základem je tato 96kW (130k) přeplňovaná patnáctistovka na benzin, nad ní stojí verze s variabilní geometrií lopatek v turbodmychadle se 118 kW (160 k) a k dostání je dokonce i diesel 1.6 Multijet s 96 kW. Nyní začíná být k dispozici i plug-in hybrid 4x4, který kombinuje zážehovou třináctistovku s elektřinou pro velmi zajímavý systémový výkon 206 kW (280 k). V USA a Kanadě bude v prodeji i s přeplňovaným benzinovým dvoulitrem.

Krása všude, kam se podíváš

Designem se v našich testech většinou nezabýváme, jeho vnímání je subjektivní a u většiny současných aut nepodstatné. Tady ale musíme udělat výjimku. Jen se na Tonale pořádně podívejte ze všech stran – ta široká čelní světla s třemi diodovými vlnkami, typický Alfí trojúhelník vpředu, registrační značka švihácky hozená na stranu, kola á la vytáčecí číselník starého telefonu nebo zadní světelný pás… Auta v tomto segmentu sice nejsou úplně jako přes kopírák, ale toto se designérům sakra povedlo a jsem si jist, že auto bude vypadat skvěle v jakékoliv barvě. I s tímto relativně decentním zeleným lakem Montreal (za příplatek 38.200 Kč) přitahuje pozornost svého okolí, ať už za jízdy, nebo když stojí na parkovišti.

Tonale je své i uvnitř, což zjistíte hned, jak se vyhoupnete do hezky zpracované a v dostatečném rozsahu nastavitelné sedačky řidiče. Ta by sice mohla mít širší sedák, ale průměrnému normočlověku hezky padne. Hledáte startovací tlačítko na sloupku volantu nebo středovém tunelu? Kdepak, najdete ho na volantu, který díky vykrojeným perforovaným segmentům po stranách hezky padne do rukou. Hned za ním se nachází velká pádla řazení – masivní, kovová, žádné plastikové klikátko, jako u některých konkurentů. Pravda, pokud nemáte úplně velké ruce a dlouhé prsty, hůře přes ně dosáhnete na páčky blinkrů a stěračů, které používáte výrazně častěji, ale to je z hlediska ovládání prakticky jediná výstřednost.

Zbytek ovládacích prvků se naštěstí nese ve zcela konvenčním duchu – na středovém panelu máte jedenáct tlačítek/kolébkových spínačů pro plnohodnotné ovládání klimatizace a topení, na středovém tunelu pak najdete regulaci hlasitosti, kterou lze nahmátnout po paměti. Chybí zde snad jen ovládání vyhřívání sedadel a volantu (v rámci příplatkového paketu Zima s vstřícnou cenou 12.600 Kč), které se nachází v horní části 10,25“ displeje infotainmentu. Systém startuje s rozumnou rychlostí a snadno se ovládá, různé sekce máte vždy po ruce v levé části obrazovky. Nic složitě nehledáte, grafika je přehledná a dobře se čte.

Snadné soužití je i s digitálním přístrojovým štítem, který obsahuje kulatý rychloměr a otáčkoměr (s tradičním nápisem giri) po stranách a výstupy palubního počítače uprostřed. Můžete si na něj přehodit i mapu navigace. Odkládacích prostor je v přední části štědré množství – na středovém tunelu máte dva držáky nápojů, do přihrádky s indukčním nabíjením telefonu se vejde i obří smartphonové „pádlo“ a hodí se i rozumně dimenzovaná schránka pod loketní opěrkou. Vpředu najdete dvě USB zdířky (typu A plus C) a stejná sestava je v této výbavě k dispozici pro druhou řadu sedadel. V ní se zcela pohodlně usadí spíše menší jedinci, stran místa pro kolena jde o průměr a normálně rostlému člověku nad hlavou moc místa nezbývá.

Kufr se s papírovými pěti sty litry řadí k průměru, má dobře využitelné pravidelné tvary bez výstupků podběhů, a co lehce ztrácí na šířce, to dohání svou hloubkou, zvlášť pokud dáte podlahu do její spodní polohy. Pod krytem se najde místo na opravnou sadu pneumatik (Tonale nemůže mít rezervu/dojezdovku ani za příplatek) a další drobnosti. Šikovným nápadem je otvor na lyže v zadních opěradlech. Obecně je interiér zpracovaný velmi hezky, má kvalitní materiály a je vidět, že se na něm nešetřilo. Působí o něco luxusněji než vnitřky Giulie a Stelvia.