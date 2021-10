Alfa Romeo Stelvio a Giulia dostávají verzi GT Junior. Inspiruje se u klasiky z 60. let

Možností inspirovat se svou slavnou historií má Alfa Romeo nepřeberné množství a činí tak stále častěji. Nedávno vyprodala limitovanou edici pěti set kusů hardcore okruhové verze Giulie GTA/m, prodeje Giulie a Stelvia „6C Villa d’Este“ prý také splnily očekávání, tak zde máme novou specialitku. Ta si bere za vzor překrásnou GT 1300 Junior, vyráběnou v letech 1966 až 1976.

Ta vycházela z Giulie Sprint GT a představovala vstupní bránu k značce díky své dostupnosti. Jak název napovídá, pod kapotou byla třináctistovka s výkonem 66 kW (90 k), s níž vůz dosahoval solidní maximální rychlosti přes 160 km/h. Za nádhernou kapotáží stojí Giorgetto Giugiaro, který pracoval pro karosárnu Bertone. Během deseti let výroby vzniklo téměř sto tisíc kusů.

Stelvio i Giulia ctí svého historického předchůdce především výrazným lakem Lipari Ochre, označení modelu GT Junior pak najdete uvnitř na kožených sedačkách. V čalounění palubní desky je vyšita silueta historického modelu, jímž se italské SUV a sedan inspirují. Dostávají také disky s pěti otvory, Stelvio jedenadvacítky, Giulia devatenáctky. Provedení GT Junior bude k mání s turbodieselem o objemu 2,2 litru s výkonem 154 kW (210 k) a s foukaným benzinovým dvoulitrem o výkonu 206 kW (280 k).

Alfa Romeo Giulia je sportovně laděný sedan, který byl uveden na trh v roce 2016. Navazuje na historii stejnojmenného vozu z 60. let. V roce 2017 získala Alfa Romeo Giulia druhé místo v anketě Car of the Year.

