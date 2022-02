Alfa Romeo oznamuje svůj první elektromobil. Pro značku je důležitý, ale dorazí až za dva roky

Šéf italské značky Jean Philippe Imperato prozradil plány značky na blízkou budoucnost. Nový model bude možná poslední Alfa se spalovacím motorem.

Nedlouho po premiéře dlouhé očekávaného modelu Tonale zde máme konečně oficiální potvrzení další novinky přímo od šéfa Alfy Romeo. Magazínu Automotive News Europe v rozhovoru sdělil, že značka připravuje malý crossover, který se v nabídce zařadí právě pod Tonale. Pro automobilku půjde o první model s možností čistě elektrického pohonu, nabízen ale bude také s klasickými spalovacími motory.

Díky tomuto konstatování se dá spekulovat, kdo poskytne technický základ pro nový model. Díky zařazení pod koncern Stellantis má nyní Alfa přístup k moderním elektrickým platformám a zatím co nedávno představené Tonale vychází z konstrukce Jeepu Compass, chystaná novinka by mohla využít vcelku robustní a prověřenou platformu CMP, která nabízí jak nasazení spalovacích motorů, tak výhradně bateriový pohon. V současnosti ji využívají například Peugeoty 208/2008 nebo Opel Corsa/Mokka či model DS3 a Citroën C4.

Tato spolupráce by se přímo nabízela, protože Imperato dříve šéfoval Peugeotu, kterým se chce inspirovat i z hlediska profitu. Alfa Romeo je na trhu ve svých očích posazena o něco výše, než francouzská značka (byť prodeje a šíře nabídky jsou pochopitelně nesrovnatelné) a svými současnými modely Giulia a Stelvio se snaží bojovat zejména proti velké německé trojce. Z hlediska cen proto Imperato bere za měřítko BMW. Dále se velký šéf netají ambicí vstoupit i na mimoevropské trhy, k čemuž má po stabilizaci situace v bližší budoucnosti přispět plán představovat každý rok nový model po roce 2030.

A sportovní auta? Ta byla vždy nedílnou součástí atraktivity Alfy a vznikala i v hubených letech, kdy prodeje nevypadaly vůbec optimisticky. V rozhovoru pro magazín Autocar ale Imperato prohlásil, že pokud se mu podaří dát značku do latě po finanční stránce, výkonný ředitel koncernu Stellantis Carlos Tavares by mohl na nějakou tu rychlou hračku kývnout. Auta nabitá emocemi jsou klíčovým prvkem Alfy, nyní se však potřebuje svižně vypořádat s elektrifikací a uvedením spotřebních modelů, které by mohlo nějaké to „auto snů“ podpořit až později.