Alfa Romeo oslavila 115. výročí srazem nádherných aut. Do muzea v Arese se sjelo více než 300 klubů z celého světa

Výrobce Anonima Lombarda Fabricca Automobili – zkráceně A.L.F.A. – vznikl 24. června roku 1910 v italském Milánu poté, co Cavaliere Ugo Stella získal tamní problémovou pobočku francouzského Darracqu i s továrnou. Již o rok později se značka úspěšně účastnila náročného závodu Targa Florio, druhá část názvu přibyla v roce 1920 poté, co vedení v roce 1916 převzal neapolský podnikatel Nicola Romeo. Prvním autem s označením Alfa Romeo byl model „Torpedo“ 20/30 HP. V letošním roce značka oslavuje krásné výročí 115 let, a to mnoha způsoby.

Připravila například publikaci s názvem Alfa Romeo 33 Stradale o stejnojmenné moderní poctě originálnímu sporťáku z konce 60. let, dále rozvíjela partnerství s italským jachtařským týmem Luna Rossa, nebo se účastnila letošní Mille Miglia s vozem 1900 Super Sprint, kterému je domovem muzeum v Arese. Právě tam proběhla 22. června velká oslava za přítomnosti zhruba 1300 nadšenců z celého světa, kteří zastupovali přibližně 300 oficiálních Alfa Romeo klubů z celého světa.

Na místo se sjelo více než 350 zajímavých vozů, z nichž 115 vytvořilo nápis „Alfa Romeo 115,“ a další se účastnily spanilé jízdy na místní trati. V rámci oslav bylo jedním z témat také 60. výročí modelu Giulia Sprint GTA, dále zde fandové mohli spatřit model 33 Stradale pro testování v aerodynamickém tunelu, nebo se účastnili jízd pravidelnosti a časovek. Aby výročí nebylo málo, samotné muzeum v Arese slaví 10 let od otevření po velké rekonstrukci, stojí na bývalé základně a kdysi největší továrně automobilky, kde vznikaly například modely Giulia, 1750, 2000, Alfetta, 75, 164, GTV a další.

Zdroj: Alfa Romeo | Zdroj Videa: Alfa Romeo