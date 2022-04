Alfa Romeo MiTo se vrátí jako elektrický hatchback už za dva roky. Sliby vedení směřují i k novému GTV

Současný šéf automobilky Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato potvrdil, že do roku 2030 představí ročně jedno auto. Co všechno nás tedy od tradiční značky čeká?

Alfa Romeo má díky koncernu Stellantis dostatek zdrojů ke stavbě nových automobilů a může tak uskutečnit své bývalé plány na rozšíření modelového portfolia. Doba se ale od té doby změnila, takže musí počítat i s elektrifikací. V následujících letech nás tak čeká elektrická náhrada za sedan Giulia a něco podobného můžeme čekat i od Stelvia.

Vedle toho se dočkáme ještě malého SUV, u kterého se zatím vžil název Brennero podle alpského průsmyku. To bylo mělo být první čistě elektrické auto značky. No a milovníci klasicky střižených sportovních aut by si měli přijít na své s modelem GTV. O těchto autech však zatím nemáme žádné konkrétní informace. Trochu více informací ale naznačil šéf pro Evropu Roberta Zerbi časopisu Autocar o nástupci modelu MiTo.

Malý hatchback Alfa Romeo MiTo stál na základech Fiatu Grande Punto a vyráběl se od roku 2008 po dobu deseti let. Vedení se tehdy rozhodlo pro ukončení výroby kvůli slabým prodejům a preferencím zákazníků, které je táhly k SUV. Nové MiTo máme očekávat jako zástupce segmentu B a je tak vysoce pravděpodobné, že bude příbuzné s vozem Opel Corsa.

MiTo bude samozřejmě elektrickým autem, takže se nabízí sdílení techniky s derivátem Corsa-e, respektive s Peugeotem e-208. To by znamenalo baterii o kapacitě 50 kWh, dojezd přes 300 km, výkon 136 koní a cenu okolo sedmi set tisíc korun. Premiéra nového modelu by měla být za dva roky. Zatím se uvidí, jestli bude první premiérou od Tonale SUV Brennero, nebo právě MiTo.