Alfa Romeo měla mít supersport už dávno. Vedení ji ale přimělo projekt přenechat někomu jinému

Alfa Romeo se v poslední době stala synonymem pro řidičsky zajímavá SUV, čemuž se vzhledem k ziskovosti nelze divit a Giulia je rovněž sedan poskytující silný zážitek. Pořád tu ale byla mezera, kterou tu zanechala modelová řada 8C a 4C. Teprve nyní jsme se dočkali naprosto strhující 33 Stradale, která sice vypadá božsky, můžete si vybrat mezi elektrickou i spalovací verzí, ale radovat se z ní bude jen 33 majitelů s tučným kontem, kteří si už všechna auta rozebrali. Prý zaplatili za kus 73 milionů korun.

Takže jsme možná blahy trochu upustili do spodního prádla, ale při takhle malé sérii je zážitek docela pomíjivý. Přitom v rozhovoru pro CarExpert prozradil produktový ředitel Daniel Guzzafame, Alfa Romeo mohla mít svůj masově vyráběný supersport už dávno.

Nemusíme dlouze přemýšlet, abychom došli k závěru, že to má co dočinění s Maserati MC20. Nakonec, i 33 Stradale čerpá z jeho technického základu. Původně šlo o projekt pro Alfu Romeo, ale během prací přišlo rozhodnutí v rámci koncernu FCA s tím, že bude možnost do návrhu znovu naskočit. To přineslo smíšený pocit. Na jedné straně přišla Alfa Romeo o svůj sporťák, na druhé nebylo vše zcela ztraceno.

Ve výsledku dostalo Maserati své MC20, z něhož si 33 Stradale vypůjčila spodní část monokoku a možnost konvenčního či elektrického pohonu, protože Maserati už má s MC20 Folgore zvládnutou i tuhle variantu. Ta použije již hotový EDM modul sdružující elektromotor, převodovku i elektroniku do jednoho celku. Alfa Romeo hovoří o výkonu 460 kW s dojezdem 450 km dle WLTP.

Spalovací verzi bude pohánět známý dvakrát přeplňovaný třílitr V6 z Giulie Stelvia Quadrifoglio. Jeho uložení bude stejné jako v MC20. Spojen bude s osmistupňovým automatem podpořeným diferenciálem s elektronicky řízenou svorností. Pro 33 Stradale to znamená akceleraci z 0 na 100 km/h za 3 sekundy a maximální rychlost 333 km/h. Výkon bude shodný s elektrickou verzí. Ačkoliv jsou auta vyprodaná, klienti mají rok na rozmyšlenou, pro jaký pohon se rozhodnou, přičemž 80 % se přiklonilo ke spalovacímu motoru.

33 Stradale má na míru navržené odpružení obou náprav, přední rám tvaru H a zadní šasi z hliníku. Také design je koncentrát Alfy Romeo včetně nově navržených pantů dveří. Na nádherné karoserii se nic měnit nebude. Nemáme očekávat spider ani případného nástupce. Vyrobit je nebude hračka, měsíčně se počítá maximálně se třemi kusy.