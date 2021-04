Alfa Romeo končí s platformou Giorgio. Giulia a Stelvio jsou poslední svého druhu

Italská automobilka Alfa Romeo hodlá opustit platformu Giorgio. Základ pro modely Giulia a Stelvio přitom platí za jeden z nejlepších v segmentu. Ostatně dal nám jeden z nejlepších řidičských sedanů a snad to nejlepší řidičské SUV. Bohužel teď ale musí při konci životního cyklu obou modelů z kola ven, protože neumožňuje elektrifikaci.

Spásu Alfy Romeo uvidíme už na podzim. Po SUV Tonale dorazí i menší crossover

Aktuálně to sdělil kormidelník značky Jean-Philippe Imparato italským novinářům. Mateřský koncern FCA přitom do Alfy Romeo při vývoji této platformy napěchoval několik milionů dolarů. A co tedy bude dál? Alfa Romeo má u svých velkých modelů přezbrojit na základy STLA Large, tedy stejně jako Maserati. Ty umožňují i čistě elektrickou zástavbu.

„Musíme využít všech možností, abychom zákazníkům přinesli novou řadu elektrických modelů, ovšem stále s duchem Alfy Romeo,“ sdělil Imparato magazínu Forbes. Jak dlouho tu tedy ještě budou Alfy Romeo na platformě Giorgio s pohonem zadních a všech kol? Pár let ještě ano.

Alfa Romeo představila Stelvio Veloce Ti. Vylepšené SUV dorazí na začátku roku

Platforma byla opravdu drahá a postupně na ní mělo stavět mnohem více aut. Aktuálně je však jen na dvou alfách, jednom jeepu a zanedlouho na ni posadí Maserati své nové SUV Grecale. Takže samotná platforma minimálně ještě osm let, než životní cyklus posledního představeného modelu skončí. Giulia by měla mít letos facelift, takže se blíží polovině cyklu.