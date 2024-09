Alfa Romeo Junior dorazila do Česka! Už jsme se posadili, ve spoustě věcí vám udělá radost

Alfa Romeo Junior chce, abyste se znovu zamilovali. Jde na to chytře, tedy tak, jak by Alfa Romeo měla, přes zážitky za volantem. To zatím potvrdit nemůžeme, ale aspoň už je v Česku.

Je to Alfa Romeo pro všechny, co do segmentu B přináší další italský šmrnc a hodí se třeba do garáží rodin s malými dětmi. Alfa Romeo Junior může být vnímána třeba jako model 147 ze začátku milénia, prostě ten vstup do světa značky s pohonem předních kol. Podobně sloužil i model MiTo. Menší model než Junior v nabídce nebude.

Segment B je v dnešní době doslova přecpaný modely, a to i těmi, které mají stejnou techniku jako právě tady Junior. Jmenovitě jde třeba Peugeot 2008, DS3 nebo Opel Corsa. Pojďme se tedy podívat, co Alfa v tomto segmentu nabízí, když už si říká o trochu prémiovější cenovku.

Poloměr otáčení je 10 metrů, Alfa má také převod řízení 14,6:1, což je nejstrmější řízení v kategorii. Těhlici, stabilizátory, naladění tlumičů i řízení si alfa dělala sama a auto se tak má na silnici chovat zcela jinak než jiné vozy skupiny Stellantis. To jsme si bohužel vyzkoušet nemohli. Vzadu je náprava s torzní tyčí, ale v příštím roce bude k mání i spalovací čtyřkolka s elektromotorem na zadní nápravě, kde bude víceprvek.

Jak už jsem naznačil během prvních dojmů z Mille Miglia, kde tohle auto jezdilo v rámci propagace před domácím publikem, tak ten design chce zvyk. Není to prvoplánově hezké auto a mnozí mu nepřijdou na chuť nikdy. Alespoň jde ale o nějaký design a ne o zaměnitelný kus drahého a voňavého mýdla.

Ve spoustě věcí mě tohle auto při prvním kontaktu potěšilo. Představte si, že volant je kulatý, má jen lehce zploštělou spodní část. Dnes už se to tolik nevidí a tento konkrétní volant s některými částmi potaženými Alcantarou krásně padne do ruky. Má také poměrně malý průměr, abyste se dovnitř hezky vešli. To je další zajímavá věc, ačkoliv je to auto segmentu B, tak si i „za sebe“ sednu s lehkou rezervou před koleny i nad hlavou.

No a pak jsou tu příplatková sedadla Sabelt, která jsou neskutečná. Jasně, v BMW M3 byste si řekli, že ujdou, ale v takové malé bublince asi přísně tvarované skořepiny nečekáte. Jsou to radikální sedadla pouze pro užší postavy, která vám nedovolí dát moc nohy od sebe. Perfektní je také opora zad a větrání pomocí otvorů v opěradle.

Jen abych tuhle slaďárnu trochu naředil, tak skořepiny Sabelt v kombinaci se zmíněným volantem jsou v paketu Performance za 74.000 Kč a pouze pro vyšší výbavu. Na tento segment možná zbytečný luxus, ale vzpomeňte, že DS se vám snaží prodat svůj model 3 se stejnou technikou za velmi podobné peníze, ale místo sportu na to jde uměním. Junior má jen minimum měkčených ploch, plasty jsou tvrdé, ale na první pohled interiér nepůsobí odbytě, ani vylevněně.

Příbuznost s dalšími modely skupiny Stellantis je poznat na některých detailech v interiéru. Měli jsme tu na dlouhodobý test Citroen C5 X a Junior má stejná tlačítka na volantu i grafiku infotainmentu. I klíček je stejný, jen se mění logo napříč celým Stellantisem. Ale co už, náhradní klíč od Bugatti Veyron je také shodný s VW Passatem.

Verze Ibrida má tříválcový motor o objemu 1,2 litru. Disponuje výkonem 136 koní a má pouze šestistupňovou automatickou převodovku se dvěma spojkami. Technické detaily čtyřkolky neznáme. Tuhle spalovací verzi můžete mít v základní výbavě Junior za 729.000 Kč nebo jako lépe vybavené Speciale za 789.000 Kč. Akční verze Junior Ibrida stojí 649.000 Kč.

Elektrická verze má elektromotor o výkonu 115 kW (156 koní) a akumulátor o kapacitě 54 kWh. Na jedno nabití má ujet 410 km v kombinovaném provozu. Základní výbava je za 979.000 Kč, lepší Speciale stojí 1.019.000 Kč. No a pro gurmány je tu verze Veloce s výkonem 280 koní na přední náprava, s širokými pneumatikami Michelin a Torsenem. I elektrická verze má svou speciální akční nabídku za 899.000 Kč.

Alfa Romeo Junior bude na roadshow Alfa Romeo Days, takže si ji můžete prohlédnout sami a pěkně do detailu. S těmi sedadly mi určitě dáte za pravdu. Akce se koná od 17.9. do 3.10. a proběhne v Českých Budějovicích, v Brně, na Praze 4, v Hradci Králové a v Jílovišti. Mimo Junior tam samozřejmě budou i Tonale, Stelvio a Giulia.