Alfa Romeo GTV se možná opravdu vrátí. Ale už ne taková, jakou si ji pamatujeme

O návratu modelu GTV mluvila Alfa Romeo už někdy kolem roku 2018, když oznámila plány hned dvojice nových sportovních modelů (rovněž 8C). O rok později italská značka otočila a tehdy chystaným spojením koncernů FCA a PSA změnila priority. Na pozadí příchodu nového SUV Tonale se nicméně opět začíná o comebacku GTV mluvit.

Naději teď přináší sám Jean-Philippe Imparato, šéf Alfy Romeo, který v rozhovoru s Autocarem mluvil o chystaných modelech značky. „V tuto chvíli nic nepotvrzujeme, ale myšlenka nového GTV mě velmi zajímá,“ uvedl nově zvolený ředitel, který je ve funkci od ledna. Britská publikace nicméně dodává, že od původního sportovního kupé by se mohla novinka razantně vzdálit.

Co se týče koncepce, Alfa by klidně zahodila dvoudveřovou karoserii a nové GTV uvedla jako dnes tolik populární „čtyřdveřové kupé“. A především, s ohledem na postupnou elektrifikaci značky, jakožto nový vlajkový model značky by GTV přijelo s čistě elektrickým ústrojím. Za konkurenci si tedy představte například BMW i4.

U Alfy Romeo se ale údajně zvažují všechny možnosti, kdy je na stole i návrat ke kořenům ve formě dvoudveřového kupé s retro designem. V tomto případě s čistě elektrickým nebo hybridním ústrojím pod kapotou. Tak či tak, elektrifikace bychom se tedy u nového GTV dočkali v každém případě.

Pod střechou koncernu Stellantis a se sdílením techniky mezi ostatními značkami nelze v kontextu nového GTV přehlédnout chystané elektrické GranTurismo od Maserati. Alfa Romeo plánuje do roku 2025 razantně přepracovat svou modelovou nabídku, čehož budou součástí zbrusu nové modely a také nové generace stávajících vozů.

V galerii poslední generace Alfy Romeo GTV (1995 – 2005).