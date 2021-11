Alfa Romeo chce bojovat i proti Mini. Malé B-SUV Brennero je ale stále daleko

Záměr Alfy Romeo rozšířit své portfolio modelů SUV je už dobře známý. Pod současné Stelvio chystá značka uvést menší Tonale, ačkoliv jeho příchod má zpoždění. Teď nicméně pro Automotive News Europe odhalil další informace o expanzi modelové nabídky i sám šéf italské značky Jean-Philippe Imparato.

Zprávy o v pořadí třetím SUV, respektive malém crossoveru umístěném pod chystané Tonale se objevily už dříve. Tento směr Imparato nyní potvrzuje plánem, ve kterém je pro značku nutné konkurovat v těch největších segmentech na trhu. To znamená kromě kompaktního C-SUV (Tonale) i v segmentu malých B-SUV.

V tomto scénáři se již objevilo i jméno nového modelu – Brennero. Do boje na scéně B-SUV by se tak Alfa Romeo postavila například i proti Mini a jeho chystaném, ještě menším SUV pod Countrymanem. Ostatně tohoto rivala Imparato přímo zmiňuje: „Proti Mini zvládneme bojovat, naprosto,“ uvedl. Stejně jako Mini by si tedy Alfa Romeo i mezi malými SUV udržela prémiový status.

Po ukončení výroby hatchbacku MiTo v roce 2018 má nyní Alfa Romeo v portfoliu nezastoupené místo segmentu B, kterému dnes přirozeně vládnou stejně velké crossovery. Právě nové Brennero je tak ideálním nepřímým nástupcem. Se zpožděním příchodu Tonale, kterého se dočkáme asi někdy příští rok, je však uvedení další novinky od Alfy stále daleko.

V galerii koncept Alfa Romeo Tonale, MiTo a Mini Countryman.