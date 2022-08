Alfa Romeo Brera s tváří Giulie? Takto vypadá přestavba za 20.000 eur, můžete do toho jít také

Quintino Parisini udělal s PariS´5 Garage velmi zajímavou přestavbu Alfy Romeo Brera.

Alfa Romeo Brera je designově zajímavé auto z pera velikána Giorgetta Giugiara, která je jedním milníků modelové nabídky značky po roce 2000. S motory to bylo horší, především pokud patříte k těm, podle kterých do Alfy Romeo diesel nepatří. Pak vám totiž toho moc nezbylo, 2.2 JTS neměl takové charisma a 3.2 JTS byl těžký a navíc nepocházel od Alfy. Později ale naběhl do výroby dobrý turbomotor 1.8 TBi.

Ale o Breře obecně třeba někdy jindy, dnes je tu tento konkrétní kousek kvůli velmi neobvyklé přestavbě. Občas se totiž stane, že si majitelé na své vozy instalují díly z novějších modelů, majitelé Škodovek by mohli vyprávět. Tohle je ale jiná liga, jistý Quintino Parisini z firmy GT Sud-Est totiž navěsil model Brera s prvky z aktuální sedanu Giulia.

Vyžádalo si to rok práce. Brera dostala přední nárazník, masku a světlomety z modelu Giulia Quadrifoglio. Vzhledem k jiným rozměrům bylo ale nutné upravit i blatníky. Nová je také kapota s nasávacím otvorem, široké zadní blatníky, agresivní zadní difuzor s trikolorou nebo zadní svítilny. Celé auto je pokryté do modré barvy se žlutými polepy.

Pod kapotou vozu by si úpravce přál motor 3.2 JTS, derivát od GM, nikoliv zcela původní motor Alfa Romeo. Z výroby je v autě naladěný na 191 kW (260 koní), ale díky tuningovému kitu Autodelta J5 by se měl výkon vyšplhat až na 256 kW (348 koní). Místo toho je tam ale motor 2.4 JTDm. Pokud se vám tato přestavba líbí, kupte si Breru a nechte si ji za 20.000 eur přestavět.