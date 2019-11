Alfa Romeo bojuje o přežití. Skoncuje s nejlepším modelem současnosti

Je to smutné, ale dalo se to čekat. Poté, co Alfa Romeo v minulém týdnu oznámila, že k vývoji a následné výrobě chystaných sportovních modelů 8C a GTV nedojde, přichází nyní další tvrdá rána do zátylku nadšenců. Oblíbené sportovní kupé (včetně roadsteru) bohužel končí. O zprávě informoval francouzský zpravodajský web sportauto.fr.

Alfa Romeo výrobu již zastavila a duch nových modelů 4C se tak vypaří, až dealeři vyprodají všechny zásoby. Nevěšte ale hlavu, bude to trvat dlouho, než se všechny nové vozy vyprodají. 4C z dealerství zrovna nemizí jako teplé housky na krámě, tohle auto ale má svůj smysl.

Mezitím může Alfa pracovat na faceliftech Giulie a Stelvia, začít vyrábět sériový crossover Tonale a poté se zaměřit třeba i na svůj kompaktní segment. A pak? Pak je dost možné, že bude čas i na ty iracionální projekty. Alfa se totiž nechala slyšet, že až se dá nějakým způsobem do kupy, mohly by se projekty sportovních vozů vrátit.

Vzhledem ke spojení koncernů FCA a PSA nás navíc každým dnem může Alfa zase něčím překvapit. S novým partnerem a novými technologiemi má nyní klíče od spousty dveří. Doufejme tedy, že projde těmi správnými.

Jen si zopakujme, že Alfa Romeo 4C je malé sportovní kupé vyráběné od roku 2013. O dva roky později dorazila i verze bez střechy. Za zadními sedadly má čtyřválcový motor 1750 TBi, který se objevoval i v pozdních kusech modelů Brera a 159. V malém sporťáku je naladěný na 240 koní a vzhledem k nízké hmotnosti (895 kg) zvládlo auto stovku za 4,5 sekundy.