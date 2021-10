Alfa hlásí: Vyprodáno! Všech 500 kusů extrémní Giulie GTA a GTAm má majitele

Když Alfa Romeo oznámila, že připravila speciální verzi své božské Giulie QV s názvem GTA/GTAm, snad každému motoristickému nadšenci poskočilo srdce radostí. Aby také ne, GTA dostala karbonovou kapotáž, GTAm dokonce plastová okna a nenašli jste v ní zadní sedačky. S aerodynamikou pomáhali Sauber Engineering a GTAm měla stavitelná křídla a výsuvný spoiler pro okruhové nasazení. Vůz, který zhubnul o metrák, poháněla vyladěná verze dvakrát přeplňovaného šestiválce o objemu 2,9 litru, která z 375 kW (510 k) posílila na 397 kW (540 k).

Pětisetkusová série je nyní vyprodaná – primárně byla určena pro oblast EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika), ale nadšenci si ji objednali i do vzdálenějších krajin – 88 kousků skončilo v Japonsku a 18 v Austrálii. Výkonný ředitel Alfy Jean-Philippe Imperato potvrdil, že s vývojem Giulie se nadále počítá a vzhledem k úspěchu tohoto skvostu není vyloučený další a možná ještě extrémnější speciál. Nejakutnější událostí je ale nyní pro Alfu uvedení nového kompaktního SUV Tonale, které by mělo v nabídce objemových modelů doplnit větší Stelvio a Giulii.

Alfa Romeo Giulia je sportovně laděný sedan, který byl uveden na trh v roce 2016. Navazuje na historii stejnojmenného vozu z 60. let. V roce 2017 získala Alfa Romeo Giulia druhé místo v anketě Car of the Year.

