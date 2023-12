Aktivisté po protestu v Praze opět kňučí. Při blokování dopravy dostali sprchu studenou vodou

Jak jistě víte, osoby z organizace Poslední generace bojují proti globálnímu oteplování ne například sázením stromů, omezením spotřeby neekologických produktů, svým vlastním ekologickým chováním a tak dále, ale blokováním dopravy, sprejováním barvy na významné stavby a umělecká díla, lepením se k silnicím a vůbec aktivitami, z nichž naše planeta a její klima jásá. V nedávné době začínají narážet na tuhý odpor nejen veřejnosti, ale konečně už i oficiálních orgánů. Například za posprejování Braniborské brány v Berlíně oranžovou barvou musí uhradit šestice členů této bandy 2,8 milionu korun – v Praze známý organizátor protestů Arne Springorum prý dostal fakturu na krásných 489.000 Kč. V Rakousku jsou zase oficiálně prošetřováni pro podezření ze zločinného spolčení.

V Čechách se na protesty takzvané Poslední generace zatím nahlíží celkem mírně. Při blokování dopravy do nich sem tam někdo šťouchne autem, tuhle jim zase chodec vynadal do debilů a zahodil transparenty do křoví… Nyní přibyl další zajímavý incident při blokování pražské Magistrály. Muži v mikinách politické strany Svobodní vylili na odmítače individuální automobilové dopravy dva kýble vody:

Následky sice blokovači dopravy bagatelizovali, zároveň ale nezapomněli kňučet ohledně svých nenásilných protestů (jejich organizace ničí historické budovy a umělecká díla, jak již zaznělo) a nechápou, jak někdo může srovnávat jejich sprejování oranžové barvy na hodnotné objekty a propichování pneumatik s dvěma kyblíky vody. V diskusi na síti X (dříve Twitter) hnutí Poslední generace v příspěvku o tomto příšerném útoku příliš sympatií nesklidilo, sledující spíše navrhovali, aby pro příště v kyblících byla moč nebo fekálie.