Akio Toyoda potvrdil existenci elektrického GR sporťáku. Toyota mu dala manuál a spojku!

Japonci jsou přesvědčeni, že pokud má být s autem zábava, musíte si ji odpracovat. I když je na baterky.

Jistě víte, že velký šéf Toyoty, který v roce 2017 vyhlásil strategii „Už žádná nudná auta!“, je nadšeným řidičem a osobně se podílí i na testování různých modelů. Na letošním ročníku Le Mans, kde závodní tým Gazoo Racing skončil druhý za Ferrari, se rozpovídal o budoucnosti sportovních vozů GR, do níž v duchu doby promluví také elektřina. Jeho slova mohou vyvolat opatrný optimismus, že nás nečekají pouze anonymní autonomní bzučící krabice.

„Výchozím bodem není to, jakou má vůz pohonnou jednotku, ale jak zábavná je jízda bez ohledu na tuto pohonnou jednotku. Ve skutečnosti jsem měl nedávno možnost vyzkoušet si jízdu s bateriovým GR, na kterém pracujeme. Ještě nevím, jestli se tento vůz ještě dostane na trh, ale hlavní prioritou při výrobě těchto typů vozů je, že jejich řízení musí být zábavné bez ohledu na to, jaké pohonné ústrojí používají,“ sdělil magazínu Autocar.

„Největší rozdíl oproti ostatním bateriovým vozům, které vyvíjíme, spočívá v tom, že když sedíte v elektrickém GR, můžete skutečně slyšet zvuky motoru, i když necítíte benzín,“ vysvětluje Toyoda. „Je zde i manuální převodovka a také spojka. Kdybyste někoho posadili do auta a požádali ho, aby s ním jel a tipnul si, co jej pohání, pravděpodobně by vám to nedokázal říct.“

Připomeňme si, že manuální převodovka je zde myšlena v uvozovkách. Jde o techniku, na níž Toyota pracuje se sesterským Lexusem a funguje na principu dávkování točivého momentu pro elektromotor. I když jde v podstatě o šidítko, podle šéfa techniků Takašiho Watanabeho značka hodlá nabízet auta pro nadšence i v této podobě.

Díky možnostem programování tak například kvazi-manuál umožňuje, aby vám auto couvlo na neutrál z kopce nebo „chcíplo“ když uděláte chybu. Co se týče podoby potenciální novinky, Toyoda prohlásil že zvenčí bude vypadat jako elektromobil – zřejmě tak nepůjde o zcela specifický vůz á la GR 86 nebo GR Yaris, ale jen verzi stávajícího modelu.