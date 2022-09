Radosti Rozumná spotřeba energie Velmi prostorný vnitřek Komfortní odpružení Výhodná cena Starosti Neodladěný infotainment Ergonomické chyby Pomalejší nabíjení Složitější ovládání Chybí navigace 6 /10

Psal se rok 2007 a na autosalonu ve Frankfurtu se na stánku společnosti Martin Motors prezentovaly za nemalého zájmu čínské vozy. Ze zvědavosti jsem si tam tehdy sednul do SUV Shuanghuan CEO – uvnitř to smrdělo jako v továrně na lepidlo, spárami mezi panely interiéru by propadlo batole a když jste zkusili zmáčknout tlačítko, mělo tendenci propadnout se kamsi do hloubi palubní desky. Prodej tohoto vozu byl mimochodem v Německu o rok později zakázán. Takže jak je na tom Čína po patnácti letech? Pokud se těšíte na kvalitní hanopis, budete zklamáni – není to špatné, byť v případě elektrického Aiways U5 existuje nemálo specifik a přešlapů, které by si evropská, korejská nebo japonská značka nikdy nedovolila.

Pro pořádek: automobilka byla založena v roce 2017 a toto SUV je jejím prvním modelem. Vyrábí se v Šang-žao v provincii Ťiang-si od roku 2019. Jde o zcela původní konstrukci na vlastní platformě s názvem MAS, baterie dodává rovněž čínský gigant CATL, největší světový výrobce li-ion baterií pro elektromobily. Na délku má 4680 mm, podobně jako třeba Mercedes EQB nebo Kia EV6. Přední kola pohání elektromotor s výkonem 150 kW (204 k) a točivým momentem 310 Nm.

Na českých silnicích budí U5 velkou pozornost – zvlášť tvary přídě s maskou bez mřížky a světly protaženými k bokům působí neobvykle. Nabíjecí zásuvku najdete pod výklopnou krytkou pod levým předním světlem. Na bocích si můžete všimnout zapuštěných klik, které se při odemčení vyklopí za doprovodu hlasitého kviknutí servomotorů. Zadní partie už tak exoticky nevypadají, ozvláštněny jsou pásem pod zadním sklem, který propojuje světla po stranách. Z hlediska kvality zpracování je vnějšek na úrovni. Spáry mezi panely karoserie jsou rovnoměrné, znáčky nejsou nakřivo, lak je zcela v pořádku. A podobný dojem získáte i po usednutí za volant.

Na pohled velmi fajn, ale co to ovládání?

Vyhoupněte se do hezky široké a kvalitně působící sedačky a budete překvapeni. Kdepak Shuanghuan CEO se svým smradem a rozšklebenými plasty – zde je vše plně srovnatelné se zavedenou evropskou i asijskou konkurencí. Testovaný vůz měl najeto přes 35 tisíc kilometrů a ani zdaleka se netvářil, že se hodlá rozpadnout. Uvnitř nic neskřípalo, kožené čalounění drželo, sedačky nebyly moc prosezené. Známky opotřebení nesl lesklý plast na středovém tunelu. Kvůli škrábancům je jasné, že to není dobré místo pro takový typ materiálu. Vnitřek působí opravdu originálně, prakticky u všech tradičních vozů světa je patrná jistá kontinuita v designu, výrobci používají ty samé páčky a displeje... Zde je vše značně exotické.

Hledáte startovací tlačítko? Marně. Vůz spouštíte sešlápnutím brzdového pedálu, poté kulatým voličem na vysokém středovém tunelu nastavíte jízdní režim. V přední části tunelu se nachází výklopný panel s dotykovými ploškami pro ovládání klimatizace, který je šikovně po ruce, ale ne v případě, kdy chcete mít přístup k (pomalému) USB a 12V zásuvkám, které se nachází v malém kastlíku pod ním. Buď můžete ovládat klimatizaci a topení, nebo máte připojený telefon. Ten navíc nesmí být moc velký, schránka není zrovna dvakrát velká.

Větší odkládací prostor najdete ve spodním patře tunelu, kam ale zpoza volantu není snadné dosáhnout. Předměty tam uložené tedy nemáte vysloveně po ruce. Palubní desce dominují displeje – jeden uprostřed s úhlopříčkou 12,3 palce a další tři před řidičem. Infozábavní systém má pro základní obsluhu celkem přehlednou strukturu, najdete v něm obrovské množství všemožných nastavení, v nichž je orientace o něco složitější, stejně jako v ladění rádia. To mimochodem při startu vždy přeskočí na FM, pokud posloucháte DAB (v U5 s poněkud slabším příjmem), čeká vás několikeré klovnutí do obrazovky. Spolupráci s ní bohužel narušují pomalé reakce, což za jízdy nepříjemně rozptyluje. Ovladač hlasitosti na palubní desce nenajdete, regulujete ji jen voličem na volantu. A navigace chybí – musíte si ji stáhnout ve formě aplikace.

Přístrojový štít má velmi jednoduchou grafiku a logické členění – uprostřed rychloměr, kapacita baterie a dojezd, vlevo palubní počítač, vpravo média. Jeho čtení ztěžuje titěrné písmo, které má na výšku doslova pár milimetrů. A mimochodem, hledáte kastlík u spolujezdce? Není tu. Místo něj se zde nachází kožená odnímatelná brašna, které vás (pokud si ji neschováte) nějaký nenechavec při nejbližší příležitosti jistě rád zbaví. Obecně vzato se vpředu dá bez problému fungovat, pokud se nepotřebujete při každé jízdě příliš hrabat v nastavení. Některé výše zmíněné věci jsou sice trochu k vzteku, ale dá se na ně zvyknout.

V druhé řadě sedadel pak panuje velká pohoda – sedáky jsou sice poněkud nízko nad podlahou, ale místa pro nohy je zde královské množství a dojem z prostoru zlepšuje velké střešní okno. Kufr má na šířku rovný metr, hluboký je 92 centimetrů a od jeho podlahy k roletce jsme naměřili 42 centimetrů. Pod podlahou najdete tři velké přihrádky z tvrdého polystyrenu, při jejich vyjmutí se objeví ještě další „lavor.“ Nakládací hrana leží ve výšce 75 cm nad vozovkou a po sklopení opěradel zadních sedaček plus vyklopení sedáků směrem dopředu vznikne rovná plocha. K předním opěradlům tak vzniká prostor s délkou zhruba 2,2 metru. Další úložný prostor na dobíjecí kabel je pod kapotou.