Airstream rozšiřuje portfolio obytných vozů. Tentokrát si vybral dodávku od Stellantis

Současné portfolio obytných vozů výrobce Airstream je založeno na Mercedesu Sprinter. Nyní se nabídka rozroste o modelovou řadu RAM ProMaster.

Když někdo zmíní amerického výrobce Airstream, každý si hned představí hliníkový obytný přívěs. Jenže tato značka nabízí mnohem více, například obytné vozy postavené na základu Sprinteru od Mercedesu.

Nyní hodlá portfolio obohatit dalším modelem, tentokrát od značky RAM. Upoutávka zveřejněná na Twitteru ukazuje model ProMaster s vysokou střechou, ale jedná se o současný model, který již je na odchodu. Logicky se tak očekává, že Airstream následně nabídne i modernizovaný modelový ročník 2023, který by se měl zanedlouho objevit v showroomech.

Airstream si vůz vybral podle kompaktních základních rozměrů a dostupnosti různých délek. Pokud se vydá ve stopách Sprinteru, nabídne sezení i spaní pro 4 až 9 osob. Ať už se jedná o velký či malý Sprinter, vždy dostanete velice vkusně zpracovaný interiér se vším potřebným pro kempování. Větší verze pak můžete vybavit téměř do podoby luxusního hotelu.

Co se pohonných jednotek týče, předpokládá se vidlicový šestiválec Pentastar o objemu 3,5 litru z portfolia Stellantis. Překvapením by bylo, pokud by se Airstream pustil i do elektrické verze, ale to se v dohledné době zřejmě nestane. Oficiální premiéra proběhne už 13. září, kdy budou k dispozici také ceny. Pro představu, nejmenší obytný Sprinter začíná v přepočtu na téměř pěti milionech korun, takže RAM by mohl zastoupit roli cenově dostupnější alternativy.