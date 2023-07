AIM EV Sport 01 je elektrický sporťák s hmotností pod 1,5 tuny. Přitom má víc výkonu než Audi RS 3

A máme tu další elektromobil, tentokrát jeden z těch méně nudných. Jedná se totiž o sportovní vůz s velmi zajímavým poměrem výkonu a hmotnosti.

Dříve nebo později se dočkáme sportovního modelu na elektrický pohon. Prozatím se však elektromobily soustřeďují okolo těch kategorií, které táhnou prodeje, tedy SUV a hatchbacky. Někdo ale bude muset odpovědět i na poptávku okrajových částí trhu, jako jsou sportovní auta nebo off-roady. Mnoho výrobců už na takových autech pracuje a nyní tu máme vůz, který se dokonce ukáže v akci už teď v Goodwoodu.

Jmenuje se AIM EV Sport 01 a je z Japonska. První představení proběhlo již dříve, ale nyní už máme více informací. Pozitivní ohlasy po představení motivovaly automobilku k potenciální výrobě vozu v limitovaném počtu kusů. Nyní značka zkoumá možnosti svého elektromotoru APM200 na jedné či obou nápravách a s funkčním konceptem se rozhodla konečně ukazovat, k čemuž dojde právě ve zmíněném Goodwoodu.

O autě toho nyní víme už docela dost. Předně se může pochlubit výkonem až 483 koní a točivým momentem 739 N.m v konfiguraci se dvěma motory. Jen pro porovnání - Audi RS 3 má 400 koní. Akumulátor má kapacitu 81 kWh a má vystačit k ujetí až 300 km. Vůz je kompaktní, má pouze 3,9 metrů na délku, 1,9 metru na šířku a 1,2 metru na výšku. Je postavený na hliníkovém trubkovém šasi a má dvojité lichoběžníkové zavěšení vpředu i vzadu.

Interiér vozu je z karbonu a karosářské díly jsou vyrobeny z uhlíkového laminátu. Už jen tohle by vám mělo napovědět, že to lidovka nebude, nicméně cena zveřejněna nebyla. Vůz má 20palcová kola s pneumatikami 235/35 vpředu a 275/30 vzadu. Nejdůležitějším údajem je hmotnost - díky karbonu a hliníku vůz váží pouze 1425 kg. Pořád je tedy menší a těžší auto než Alpine A110, ale na EV je to hodnota velmi dobrá.