Agresivita za volantem stojí až za 40 % smrtelných nehod. Experti radí, jak ji omezit

Nezvládnuté emoce za volantem se mohou snadno proměnit v tragédii. Potvrzují to i policejní statistiky.

Vyhrocené situace za volantem může způsobit řada faktorů. Jde o psychické dispozice řidiče, ale také o vnější faktory typu stresu, spěchu, chování ostatních řidičů nebo chodců, pomalou jízdu ostatních vozů nebo i složité dopravní situace. To vše může vybudit emoce, což pak vede k jízdě nepřiměřenou rychlostí, nesprávnému předjíždění nebo obecně nestandardnímu způsobu jízdy. Právě tyto tři příčiny jsou dle statistik policie příčinou 232 smrtelných nehod a 746 vážným zraněním na silnici od letošního ledna do listopadu. Odborníci pak odhadují, že agresivní jednání stojí až za 40 procenty dopravních nehod.

„Situace agrese na silnici mohou vyvolávat vytáčení jakési spirály agresivity, což je samozřejmě velice špatná věc. Proto je třeba zachovat chladnou hlavu a na agresivní podněty vůbec nereagovat, prostě úplně se od toho myšlenkově odříznout,“ říká PhDr. Michal Walter, dopravní psycholog. Průchod emocí může u řidičů způsobovat i nevěnování se řízení kvůli strachu, smutku, úzkosti nebo naopak radosti či euforii.

Experti dále varují, že se naše chování v kabině vozu může výrazně změnit oproti situacím, kdy za volantem nejsme. „V kabině vozu existuje jistá forma odosobnění, která někdy způsobí, že děláme věci, jenž bychom jinak nedělali. Stejný fenomén funguje příkladně na sociálních sítích nebo na internetu. Tam lidé rovněž někdy napíší komentáře, které by v životě danému člověku do očí neřekli. V dopravním provozu se však takové silné emotivní projevy a reakce mění v nebezpečné,“ potvrzuje psycholog PhDr. Michal Černík.

K překonání emocí za volantem by mělo pomoci uvědomění, co můžeme při jejich nežádoucím průchodu způsobit. „Předností každého řidiče by měla být především odpovědnost a ohleduplnost vůči sobě i ostatním účastníkům silničního provozu, doplněná maximálním soustředěním na jízdu a aktuální dění na silnici. K celkovému pozitivnímu pocitu při cestování patří i odpovídající časová rezerva a také zachování příjemné atmosféry v kabině vozu, třeba poslechem oblíbené hudby,“ zdůrazňuje účinnou prevenci Ing. Veronika Krajsová, prezidentka Asociace Záchranný kruh, připravující dlouhodobě kampaň Ty to zvládneš – Setkání s realitou.

Kampaň se snaží působit na řidiče skrze videa s prací záchranářů při skutečných nehodách. Snaží se tak poukázat na možné následky nesprávného chování na silnicích. „Jestli se někteří řidiči změnili na základě videí, které v této kampani spatřili, je to jen dobře. A jestli jsme vychovali mladé řidiče k tomu, co je nenaučila autoškola a odnesli si z našeho celoročního seriálu něco do provozu, tak jsme moc rádi,“ uzavírá téma bezpečnosti na českých silnicích mjr. Ing. Dušan Uhlík, velitel stanice Karlovy Vary, HZS Karlovarského kraje, který na zmíněné kampani dlouhodobě spolupracuje.