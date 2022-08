Aero 50 Dynamik od Sodomky má nového majitele! V Americe se vydražila za 8,4 milionu korun

Na tento výsledek můžeme být hrdí. Československá kráska se ve společnosti veteránské smetánky neměla za co stydět.

Na konci června se v seznamu aut pro aukci od RM Sotheby's, konající se během Monterey Car Week, ukázala krásná Aero 50 Dynamik s karoserií Sodomka. Tento vůz byl jedním z nejvýznamnějších počinů československé karosárny. Víme o dvou doposud zachovaných kusech, jeden má Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě a druhý se nachází v Americe, konkrétně byl ve sbírce Blackhawk Collection.

Aukce proběhla včera a auto z roku 1939 již má nového majitele. Podařilo se totiž naplnit očekávanou částku mezi 300 až 400 tisíci dolary a Aero 50 Dynamik Sodomka míří do nové garáže za 346.000 dolarů, což je v přepočtu 8.434.400 Kč. Stává se tak zřejmě nejdražším československým autem v RM Sotheby's, třeba nejcennější Tatra T87 se vydražila za 302.000 dolarů.

Identita nového majitele je pro nás bohužel neznámá. Vůz Aero 50 Dynamik byl podle aukčního popisu vyrobený v šesti exemplářích. Jiné prameny však hovoří až o deseti kusech. Šasi vozu má nezávislé zavěšení kol a pohon předních kol. Motor je dvoudobý čtyřválec s hliníkovou hlavou.

Vůz se do Ameriky dostal po druhé světové válce. Po čase byl nalezen v arizonské poušti a v roce 1988 prošel renovací. V roce 1990 byl vystaven na Pebble Beach Concours d'Elegance. To byl mimochodem ten ročník, při kterém módní návrhář Ralph Lauren vyhrál nejvyšší cenu Best of Show s Bugatti Type 57SC Atlantic.