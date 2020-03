ADAC otestoval novou funkci VW Golf. Tvrdí, že jde o milník jako ABS či airbagy

Nový Volkswagen Golf přináší kompletní digitální propojení vozu do mainstreamového světa. Je neustále online, můžete si s ním povídat a umí také ukládat vaše osobní nastavení do cloudu, takže když jej někomu půjčíte, bude si vaše nastavení pamatovat a pak se jednoduše vrátí do původní konfigurace.

Golf je také prvním autem v Evropě, které umí připojení Wi-Fi již ve standardu. To mu mimo jiné umožňuje využívat technologii Car2X, která bude pro budoucí fungování automobilů na silnici nesmírně důležitá. Jde o komunikaci vozu se svým okolím. Ať už se jedná o ostatní automobily, cyklisty, chodce či dopravní infrastrukturu, golf je v průběhu jízdy o všem informován.

Tento speciální druh připojení funguje v oblasti 800 metrů okolo auta a chytře vykrývá ostatní signály, například od telefonního signálu. Nemělo by tak docházet k rušení a následné latenci systému, na kterou upozornil již dříve Ford při svém testování. Jak tento systém v novém golfu funguje, se rozhodl zjistit německý ADAC.

Vůz vzal na testování a připravil pro něj osm simulovaných nebezpečných situací, na které by prý řidič bez předchozího varování buď nebyl schopen včas zareagovat, nebo by zareagoval o něco později. ADAC po testování potvrdil, že na všechny situace vůz zareagoval o 10 a 11 sekund dříve a řidiče varoval před nebezpečím na displeji digitálního přístrojového štítu.

Následně vozu dal ocenění milníku v technice, které má prý stejnou váhu jako ABS nebo airbagy. ADAC bohužel nezveřejňuje, jakým zkouškám vůz podrobil. V níže přiloženém videu od automobilky ovšem vidíme, že vůz například umí varovat před blížící se kolonou nebo projíždějícím vozem bezpečnostních složek. O funkčnosti této technologie se již brzy přesvědčíme na vlastní kůži, protože nový VW Golf se již chystá do našeho redakčního testu.