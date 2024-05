ABT není jen tuning. Poznejte úžasný příběh německé firmy, jejíž zakladatel byl skutečně frajer

O firmě ABT slyšíte určitě docela často, ostatně její tuningové kreace občas zamíří i sem k nám na web. Jsou to většinou decentní úpravy vozů Audi, ale tahle firma není jen o tom. Má také velký zářez v motorsportu a obecně se do análů automobilové historie zapsala velmi tučným písmem. Pojďme se tedy vydat po cestě historií, zařadíme zpátečku a ukážeme si, že ABT Sportsline není jen o lipech pod nárazníky na německá auta.

ABT je ve skutečnosti jednou z nejstarších německých značek zaměřených na automobilový průmysl. Její kořeny najdeme u kočárů a podkovářství již v roce 1896. Stál za tím jistý Johann Abt, který později založil společnost Auto-ABT a ve dvacátých letech začal spolupracovat se značkami Horch a Audi. Abt měl dva syny, Josefa a Hanse, kteří studovali automobilové inženýrství.

Johann Abt o něco později zemřel a jeho syn Josef společnost převzal. Bohužel se nevrátil z druhé světové války a společnost ABT tak visela nad propastí. Před ukončením činnosti ji však zachránila Josefova manželka Rosina Abt, která společně s jeho bratrem převzala otěže. Krátce poté začalo být slyšet o dalším Johannu Abtovi, synovi Rosiny a Josefa, který se narodil v roce 1935. Ten už od čtrnácti let, díky speciálnímu povolení od vojenských autorit, úspěšně závodil.

Johann se poté přestěhoval do Ingolstadtu, kde u Auto Union a DKW nasával další znalosti. Vedle toho závodil v jedné i ve dvou stopách přímo pod DKW - do roku 1958 v jedné stopě. Jeho prvním závodním vozem bylo DKW F91, které si sám pro sebe vyladil. Později přesedlal na DKW F11. V roce 1967 si vzal svou snoubenku Theu a ještě v témže roce spolu měli syna Hanse-Jürgena Abta. V následujícím roce se jejich rodina rozšířila ještě o syna Christiana. Mimochodem Hans-Jürgen je dnes ve vedení společnosti ABT a jeho syn Daniel Abt byl závodním jezdcem formule E, ale to bychom předbíhali.

Johann Abt se během své závodní kariéry podíval i několikrát do Česka. V letech 1970, 1975, 1976 a 1977 zavítal na Grand Prix Brno během Mistrovství Evropy - tyto ročníky máme fotograficky zdokumentované, ale mohl tu být i jindy. Nejprve závodil s Abarthem, poté přesedlal na Audi 80 GT. Mnohem dříve, v roce 1955, byl pak součástí vítězného německého týmu během šestidenního závodu na terénních motocyklech, který se konal v československém Gottwaldově a jeho okolí.

Zmínil jsem Abarth. Právě k této značce Johan během závodění přilnul, v roce 1966 si sedl s Carlem Abarthem, otestoval vůz a začal jezdit. Často byl vidět za volantem nejen klasické 1000TC, ale také placky 1000 SP přezdívané Millino. Každopádně bylo to TC, se kterým hned v prvním roce u Abarthu vyhrál 29 z 30 závodů. Ten, který mu nevyšel, dojel druhý. Postupem času společnost Auto-ABT rozšiřovala své portfolio, až se konečně dostalo na tuning, a to v pravém slova smyslu, nešlo tedy pouze o kosmetické úpravy, ale především o vylepšování jízdních vlastností. Johann si stál za tím, že když zvednete výkon motoru, musíte tomu uzpůsobit i podvozek. Kéž by si to vzali někteří dnešní tuneři k srdci.

Tuningový shop byl připojený k autobazaru. Po Audi si Johann začal budovat vztah s Volkswagenem a vytvořil tuningový kit na golfa. No a když se řekne ABT, určitě se vám vybaví šampionát DTM, tedy Deutsche Tourenwagen Masters. V tu dobu už Auto-ABT nebylo obchodním partnerem Audi a Volkswagenu, ale nezávislým úpravcem. V roce 1991 tak vznikla společnost ABT Sportsline vedená bratry Hansem-Jürgenem a Christianem. Pod tímto názvem známe společnost ABT dodnes.

Úspěchy v motorsportu na sebe nenechaly dlouho čekat, DTM vyhrálo ABT hned pětkrát. Poprvé v roce 2002, pak v roce 2004 a poté v letech 2007 až 2009. Právě rok 2009 byl pro značku nejúspěšnější, protože vedle DTM si připsala vítězství i na ADAC GT Masters a ADAC Formel Masters. Motorsport byl ale jen jednou odnoží, i nadále tu byl tuning. A právě na počátku tohoto tisíciletí firma ABT Sportsline krásně klouzala na popularitě především vizuálního tuningu.

Takže zajímavá kola, zrcátka, lišty pod nárazníky nebo široké prahy i na docela obyčejná auta z koncernu Volkswagen. V ABT Sportsline reagují vždy hned. Jakmile se u koncernu Volkswagen něco šustne, už to začínají ladit po svém. Můžete si za zhruba 75 tisíc korun nechat vyhnat motor 2.0 TSI u své Cupry Formentor z 245 na 290 koní. Zároveň si ale můžete koupit takřka svébytné modely, třeba ABT RS3-R vycházející z Audi RS 3, které je do detailu vyladěné včetně napumpovaného výkonu na 500 koní.

Johann Abt zemřel v sobotu 11. října roku 2003. Jeho synové úspěšně závodili, stejně tak i jeho vnuk Daniel Abt závodil ve formuli E. Samotná společnost ABT Sportsline se stále drží svého kopyta. K tomu ale myslí i na budoucnost, vedle závodění v šampionátu elektrických formulí koketuje i s vodíkovým pohonem.