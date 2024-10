Abarth zve na novou výstavu v Turíně. Představí vám své budoucí youngtimery

V prostoru Heritage Hub, který najdete v italském Turíně v ulici Via Plava, běžně najdete více přibližně tři stovky vystavených vozidel z různých období automobilové historie. Nově (ale pouze do 10. listopadu) zde budete moci obdivovat vozy značky Abarth, vyrobené po roce 2007.

Těšit se můžete například na Abarth 500 „Tokio,“ vůbec první 500 Abarth, vystavovaný v roce 2008 na japonském autosalonu. Dále zde najdete třeba limitovanou edici „Da 0 a 100“ se speciálním výfukem s čtyřmi koncovkami a variabilním řízením protitlaků, která oslavovala sté narozeniny zakladatele a zdůraznila, s čím vlastně začínal.

Své místo zde mají také Abarth 124 Rally nebo 695 Edizione Maserati, Abarth 695 Biposto nebo Esseesse plus další limitované edice. Výlet do prostoru Heritage Hub můžete spojit i s návštěvou nedalekého Museo nazionale dell´automobile, kde najdete více než 200 dalších vozidel od 80 značek z celého světa. Vstupenky stojí 24 euro pro dospělého a 10 euro pro děti od 6 do 18 let v rámci komentovaných prohlídek.