Abarth chystá speciální kupé Classiche 1300 OT. Opět využije základ Alfy Romeo 4C

Italská značka se štírem v emblému má letos 75 let a v koncernu Stellantis to chtějí unikátním způsobem oslavit. Do produkce tak míří nový malý sporťák, který bude moderní reinterpretací závodního Fiatu-Abarth OT 1300 z poloviny 60. let minulého století. Novinka nicméně nebude zas tak nová, jak se může zprvu zdát.

Projekt oslavného modelu Abarth Classiche 1300 OT má na starosti divize Stellantis Heritage – pod střechou koncernu spravující historické dědictví italských značek Alfa Romeo, Fiat, Abarth a Lancia. Technicky přitom bude sporťák evolucí dřívější limitované série spideru Abarth Classiche 1000 SP z roku 2021, který byl tehdy postaven na základě Alfy Romeo 4C.

Právě technický základ Alfy 4C využije i nejnovější kupéčko. Očekávejme tedy opět základ ve formě karbonového monokoku a uprostřed uloženého turbo čtyřválce o objemu 1,75 litru, který zajistí 240 koní (177 kW) a točivý moment 350 N.m. Představu o hmotnosti kupé napovídá původní spider, ten disponoval suchou hmotností 1074 kg.

Po vytvoření renderů a zmenšeného modelu (v galerii) už Stellantis Heritage zahájila produkci nového Abarthu. Série bude omezena na pět kusů. Cenovku vozu divize nezmiňuje, určitě ji ale prozradí vážným zájemcům, kteří již mohou objednávat.