Abarth 695 má další verzi. Odkazuje na legendu, se kterou se stal Walter Röhrl mistr světa

Pod vší touhle parádou je vlastně pořád auto z roku 2008. Teď je tady v další limitované edici, která levná rozhodně nebude.

Co by to bylo za jaro, kdyby se neobjevila další verze již ostrého hatchbacku Abarth 500, který vychází z malé retro stylovky Fiat 500, jejíž účelem je proplétání se uličkami italských měst. Verze č. už opravdu nevíme kolikátá, vzpomíná na ikonický soutěžní speciál Abarth 131 Rally, dvoulitr DOHC s karburátory Weber o výkonu 140 koní, který vyhrál třikrát šampionát konstruktérů ve skupině 4. Právě s tímto autem si Walter Röhrl dojel v roce 1980 pro své první mistrovství světa.

Abarth tento soutěžní vůz připomíná čtyřicet let od jeho posledního závodu pouze ve verzi 695, která vznikne pouze v 695 exemplářích. Abarth 695 Tributo 131 Rally má tak pod kapotou motor 1.4 T-jet o výkonu 180 koní a s točivým momentem 250 N.m od 3000 otáček. To mu zajišťuje akceleraci z 0 na 100 km/h za 6,7 sekundy a dosažení maximální rychlosti 225 km/h.

Síla se přenáší na přední kola přes šestistupňovou manuální převodovku. Vůz je dále vybaven tlumiči Koni, brzdovými třmeny Brembo a ventilovanými kotouči (305 mm vpředu a 240 mm vzadu). O kontakt se zemí se starají sedmnáctky Record Monza Sovrapposto a tradičně dramatickou reprodukci motoru mají na starosti koncovky Record Monza.

Mezi další doplňky se řadí Spoiler ad Assetto Variabile, což je nastavitelné zadní křídlo se dvanácti různými pozicemi. Pro příklad: při maximálním úhlu naklopení 60 stupňů při rychlosti 200 km/h generuje auto o 42 kg více přítlaku. Na svého předchůdce odkazuje limitka především barvami a pak také několika easter eggy.

Tím jsou myšleny malé detaily od designérů, třeba malá silueta původního auta na dveřích, přístrojovce potažené Alcantarou a na opěrkách hlavy. Cena za tuto limitku zatím nebyla oznámena. Dle ceníku z roku 2021 se vrcholný Abarth 695 Esseesse prodával za 899.000 Kč. U limitované edice lze čekat podobnou cenovku.