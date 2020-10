Abarth do Česka dovezl tři nové kapesní rakety. Ta výroční může stát přes milion!

Máte-li vášeň pro italské vozy s charakterem a nemáte hluboko do kapsy, projděte si nabídku Abarthu. Na českém trhu se tyto vozy oficiálně prodávají, přičemž největším lákadlem nabídky jsou deriváty Fiatu 500. Zatímco ještě předloni se u nás vedle množství derivátů Fiatu 500 nabízel i charakterní spider Abarth 124, dnes je nabídka složená z pětistovek. Nejsou to levná auta, vždyť nejdostupnější Abarth 595 stojí 519.000 Kč a 595 Esseesse s výkonem 180 koní stojí téměř 800 tisíc, a to je navíc jenom základní řada.

Vedle „běžných“ verzí nabízí Abarth i speciální edice, často striktně omezené počtem vyrobených kusů. V polovině září Abarth představil edice 595 Monster Energy Yamaha a 595 Scorpioneoro, v obou případech vznikne jen 2000 kusů a oba vozy mají zvláštní význam.

Zatímco 595 Monster Energy Yamaha odkazuje na partnerství Abarthu a Yamahy a je v barvách závodního motocyklu Yamaha YZR-M1 Monster Energy MotoGP 2020, Scorpioneoro vzdává hold Abarthu A112 Gold Ring, kterého se v roce 1979 vyrobilo jen 150 kusů. Význam černého laku, zlatých detailů a bohaté výbavy je tedy jasný.

Obě limitky je už od konce září možné objednat na českém trhu. Mají motor 1.4 T-Jet o výkonu 121 kW (165 koní) a točivém momentu 230 N.m, standardem je pětistupňová manuální převodovka a „robot“ Dualogic vychází na 40.000 Kč, zrychlení z nuly na stovku zabere 7,3 sekundy a maximálka činí 218 km/h. Scorpioneoro je o něco lépe vybavené (má navigaci či audio Beats) a můžete jej mít i s karbonovým paketem (53.000 Kč). Standardem obou vozů je zadní odpružení Koni, přední pružiny Eibach a tlumiče se selektivním tlumením.

Edice Monster Energy vychází na 635.000 Kč, Scorpioneoro stojí 689.000 Kč. Není to málo, navíc cenu můžete navýšit dalšími příplatky, o vrchol limitek Abarthu se však pořád nejedná. Tím je Abarth 695 70° Anniversario, který se poprvé ukázal už loni v říjnu, vzniknul na oslavu 70. výročí od založení Abarthu (březen 1949) a vyrobeno bude pouhých 1949 kusů. Je tím nejdražším, co můžete u Abarthu aktuálně koupit – stojí 873.000 Kč, s další doplňkovou výbavou se ale může jeho cena přehoupnout přes milion!

Pod kapotou Anniversaria pracuje čtrtáctistovka T-Jet s výkonem 132 kW (180 koní) a točivým momentem 250 N.m, pětistupňový manuál je standard a „robot“ o stejném počtu kvaltů stojí 40.000 Kč. Mezi speciality vozu patří možnost objednat si samosvorný diferenciál (49.000 Kč), o pořádný randál se stará výfuk Monza Record (má jej i 595 Monster Energy) a neméně zajímavé je i zadní křídlo nastavitelné ve dvanácti polohách v rozmezí 0 až 60 stupňů. Při maximálním sklonu zvyšuje při rychlosti 200 km/h aerodynamický přítlak až o 42 kilogramů.

Oproti dvěma dříve zmíněným edicím u Anniversaria navíc dostanete brzdy Brembo se čtyřpístkovými třmeny a kotouči o průměru 305 mm vpředu a 240 mm vzadu (Monster Energy a Scorpioneoro mají brzdy s 284mm kotouči vpředu a 240mm vzadu). Ze sběratelského hlediska má největší váhu edice 70° Anniversario, ať se ale rozhodnete pro kteroukoliv ze zmíněných edic, vzbudíte v ulicích pořádný poprask. Doslova!

Abarth 595 a 695: Nové limitované edice na českém trhu Model 595 Monster Energy Yamaha 595 Scorpioneoro 695 70° Anniversario Motor 1.4 T-Jet 1.4 T-Jet 1.4 T-Jet Zdvihový objem [cm3] 1368 1368 1368 Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 121/5500 121/5500 132/5500 Točivý moment [N.m/min] 230/3000 230/3000 250/3000 Převodovka 5M/5A 5M/5A 5M/5A Max. rychlost [km/h] 218 218 225 Zrychl. 0-100 km/h [s] 7,3 (7,4) 7,3 (7,4) 6,7 Spotřeba [l/100 km] 6,5-6,8 6,5-6,8 6,7-6,8 Základní cena [Kč] 635.000 689.000 873.000