Abarth 595 a 695 dostávají pro rok 2022 nové pakety. Vyhoví cestovatelům i milovníkům adrenalinu

Italské kapesní raketky dávají díky balíčkům výbavy na výběr mezi stylem a akcí. Pro fajnšmekry nabídnou samosvor i stavitelný spoiler.

Je to k nevíře, ale novodobá pětistovka je s námi již patnáct let. Stojí přitom na platformě Fiatu Panda a té už táhne na dvacet let. Zákazníkům to ale evidentně nevadí a Abarth pravidelně oživuje jejich zájem různými vylepšeními. Do roku 2022 tak vymazelné 500 vstupuje s novými doplňky a balíčky, které ctí ladičskou tradici v duchu zakladatele Carla Abartha.

Základem nabídky je Abarth 595 s tradičním motorem 1.4 T-Jet, který plní emisní normu Euro 6D Final. Nabídne výkon 121 kW (165 k), s manuální převodovkou zrychlí na 100 km/h za 7,3 sekundy a s automatem o jednu desetinku sekundy později. Maximální rychlost činí 218 km/h. Zvenčí jeho stylové tvary podpoří 16“ kola, výfuk s dvěma chromovanými koncovkami nebo zrcátka v barvě karoserie, uvnitř se lze těšit na kryty pedálů z nerezu nebo volant s plochou spodní částí.

Vůz si můžete vylepšit jedním ze dvou paketů. Balíček Turismo přidává 17“ kola, chromované kryty zrcátek a čalounění z hnědé či černé kůže. Paket F595 je určen pro vyznavače akční jízdy – s ním vůz získává zvučný výfuk Record Monza Sovrapposto s dvojicí koncovek na každé straně zadního nárazníku a vnitřní klapkou ovládanou přes tlačítko, přední tlumiče Koni, 17“ kola a několik doplňků uvnitř.

Silnější Abarth 695 nabídne 132 kW (180 k) a stovku zdolá za 6,7 sekundy. V základní výbavě má tlumiče Koni FSD na obou nápravách, přední kotouče s průměrem 305 mm a čtyřpístkovými brzdiči Brembo a zadní 240mm kotouče. I pro něj je k dispozici paket Turismo, druhý balíček Competizione se ale jeví výrazně lákavěji, protože s ním získáváte výfuk Record Monza, sedačky Sabelt s karbonovou konstrukcí a samosvorný diferenciál.

Pro 695 pak můžete zvolit i balíček Racing se zadním spoilerem stavitelným v dvanácti krocích v úhlu od 0 do 60 stupňů. Ten umí v rychlosti 200 km/h přidat až 42 kilogramů přítlaku.