Abarth 500e se vůbec nehlídá. Elektrický hot-hatch byl zachycen během focení. Jak to bude se zvukem?

Tak se nám to blíží, nový elektrický Abarth se ukáže už 22. listopadu. Bude ale natolik odlišný od základní 500e?

Už nějakou dobu víme, že Abarth na nás chystá svůj první elektrický model, který bude vycházet z Fiatu 500e. K onomu velkému odhalení sice má dojít už přespříští týden, ale automobilce se moc nedaří auto uhlídat. Na internet unikají jeho fotografie snad ze všech směrů a již několikrát jste tak měli možnost si novinku prohlédnout.

Nyní jsou tu další úniky, vůz byl zachycen zřejmě během natáčení reklamy či fotografování v rodné Itálii. Elektrický Abarth má započít transformaci značky do ostré EV divize Fiatu, mnozí mají nicméně oprávněné obavy, že Abarth 500 bude v podstatě lepší výbavou elektrické pětistovky a nebude mít tolik unikátních prvků jako nyní.

Především se lidé bojí o zvuk, protože když se někdo naposledy pokusil o hlasitý zvuk elektromobilu, dopadlo to spíš směšně. Shodou okolností jsem se včera pohyboval na testovací trati Alfy Romeo, co jsem tam dělal si řekneme až příští týden, ale Abarth 500e tam zvesela jezdil s maskováním. Vyluzoval jakési bubnování, ale nebylo to tak trapné, jak za mě zní nový elektrický Dodge. Abarth zněl přinejmenším zajímavé a u elektromobilu tímto způsobem nevídaně. Nesnažil se totiž zcela simulovat spalovací motor ale udělal to trochu jinak.

Galerie doplněna o elektrický Fiat 500e.