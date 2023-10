Abarth 500e má první ceny. V Německu patří k levnějším elektromobilům, přesto má být sportovní

155 koní, stovka za sedm sekund a dojezd 320 kilometrů. To je ve zkratce nový Abarth 500e, který už můžete konfigurovat u našich sousedů.

Zanedlouho to bude rok od debutu elektrického Abarthu 500e, ale na českém trhu jsme zatím neměli tu čest. V Německu se ale vůz už prodává, takže si můžeme udělat alespoň obrázek o tom, jak je elektrická novinka naceněná. Připomeňme, že má akumulátor o kapacitě 42 kWh (37,3 kWh využitelných) a je možné nabíjet výkonem až 85 kW. Dojezd vozu dle WLTP má být 320 kilometrů.

Jízdní dynamika vypadá slušně, z 0 na 100 km/h má vůz akcelerovat za sedm sekund a pokud nohu na plynu ještě chvilku podržíte, dostanete se na maximální rychlost 155 km/h. To vše díky elektromotoru, který na přední kola posílá výkon 114 kW (155 koní) a točivý moment 235 N.m. Chybějící baryton linoucí se z výfuků abarthů se spalovacím motorem nám má suplovat zvukový generátor.

Základní cena Abarthu 500e činí 37.990 eur, tedy 931.135 Kč. Verze se stahovací střechou pak vyjde na 40.990 eur. Je to hodně? V kontrastu s dalšími nabídkami na německém trhu ani ne, taková Honda e totiž vyjde na 39.900 eur, a to má mnohem menší dojezd, ale zase to kompenzuje pohonem zadních kol. Ještě dodáme, že v Německu vyjdou Abarth 595 na 28.490 eur a 695 na 31.490 eur. Cenový rozdíl základů je tedy 9500 eur.

Větší baterii, výkon, dojezd i rychlost nabíjení nabídne třeba Cupra Born, která vyjde na 39.370 eur. Velká puška typu Hyundai Ioniq 5 už stojí 43.900 eur. Nacenění 500e je tedy solidní, na výběr pak máte ze základní výbavy se sedmnáctkami, sportovním volantem i sedadly, dešťovým senzorem, tempomatem nebo automatickou klimatizací. Za 42.990 eur je k mání lépe vybavená verze Turismo, třeba osmnáctkami nebo reproduktory JBL.