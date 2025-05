A pak že to u nás nejde. Prohlédněte si v Česku unikátní akci s limitkami Porsche

Občas se můžete doslechnout, že jsme tady tak trochu zaprdlí a za velkými akcemi se musí do zahraničí. To platilo možná dřív, ale dnes už pro navštívení hezké akce s auty nemusíte opouštět hranice.

Historická hala eventového areálu Pragovka (původní Strojírna) na jeden večer poskytla své industriální prostory unikátní automobilové akci pod taktovkou Porsche klubu Praha a českého importéra značky. Nestává se často, že by se na jednom prostoru sešlo několik desítek limitovaných verzí Porsche 911 v takto vyšperkovaných specifikacích, tady tomu tak však bylo.

Každé auto zde mělo nějaký příběh a o běžnou specifikaci jste v žádném případě nezavadili. Milovníci a znalci této značky si tu museli řádně čvachtat. Celým prostorem se linula moderní hudba. A právě kulisy industriálního prostředí se postaraly o neopakovatelnou atmosféru, ve které se unikátní vozy Porsche proměnily v sochy, nad kterými se dalo debatovat až do večerních hodin.

Vzhledem k tomu, že se akce zaměřovala pouze na modely 911, byly k vidění logicky pouze tyto vozy. Nicméně jak už jsem naznačil, co kousek, to perla. Každé auto tu mělo nějaký zajímavý příběh, bylo limitované nebo v zajímavé specifikaci. Žádný bastl jste tu nenašli a to jediné, nad čím by se snad dalo kroutit hlavou, byl třeba vkus majitele vystaveného vozu, se kterým jste třeba nesouzněli. A tak je to pořádku, každý si to může udělat podle svého.

Za zmínku jistě stojí několik úžasných variant 911 Speedster, pár Carrer RS (některé v dokonce v odlehčených specifikacích) a přítomná byla samozřejmě i v současnosti nejdiskutovanější a nejaktuálnější limitka ST, který tu bylo také hned několik. Atmosféru akce můžete nasát skrze fotogalerii.

Zdroj: Porsche Česká republika | Zdroj videa: Porsche