A je konec, poslední Nissan GT-R R35 sjel z výrobní linky. Na nástupci se už pracuje

Konkrétní podobu nové „Godzilly“ zatím Nissan nemá anebo ji drží v tajnosti. Tak či tak, s nástupcem, který opět posune laťku, v budoucnu naprosto počítá.
O ukončení výroby Nissanu GT-R už toho bylo napsáno hodně. Závěr produkce generace R35 oznámila japonská automobilka už minulý rok, takže na krátké shrnutí historie hi-tech sporťáku, který uměl dynamikou napráskat i soudobým exotickým supersportům, už došlo také. Opravdová tečka za výrobou kultovního modelu však přichází až nyní. Nissan ohlašuje, že z výrobní linky v japonském Tochigi sjel zcela poslední kus této modelové série.
Posledním vozem v řadě se stala specifikace Premium Edition T-Spec v barvě Midnight Purple určená pro zákazníka v Japonsku. U této příležitosti automobilka ještě tasí hrstku zajímavých čísel a faktů, které dále utvrzují legendární status zatím posledního GT-R. Za 18 let výroby, tedy od uvedení na trh v roce 2007, bylo vyrobeno přibližně 48.000 kusů. Japonský trh byl rovněž posledním prodejním trhem modelu, přičemž 37 % vozů z celkové globální produkce se prodalo právě doma v zemi vycházejícího slunce.
Vskutku pozoruhodné je, že v průběhu celé 18leté výroby stavěl motory GT-R ručně tým pouze devíti mistrů řemeslníků, takzvaných Takumi, jejichž jména jsou zvěčněna na plaketách jednotlivých motorů. Na každou jednotku VR38DETT twin-turbo V6 přitom padlo zhruba 6 hodin práce. Z původního výkonu 480 koní (353 kW) při uvedení na trh se GT-R nakonec vyvinulo až k hranici 600 koní (441 kW) v případě vrcholné varianty Nismo. Limitovaná série GT-R50 od karosárny Italdesign byla každopádně mimo továrnu dále laděna až na 720 koní (530 kW).
Pořádných úspěchů dosáhlo GT-R samozřejmě i v motorsportu. Obsáhlý seznam zahrnuje pět vítězství v kategorii GT500 a tři vítězství v kategorii GT300 v japonském šampionátu Super GT, vítězství v kategorii Pro-Am série Blancpain GT v roce 2013, vítězství v 12hodinovce na Bathurstu v roce 2015 a pět vítězství v japonské vytrvalostní sérii Super Taikyu. V roce 2016 se GT-R zapsalo také do Guinnessovy knihy rekordů s nejrychlejším driftem v historii. Ve Spojených arabských emirátech driftoval na letišti speciálně vyladěný model rychlostí 304,96 km/h.
Rozlučková slova od generálního ředitele Nissanu Ivana Espinosa nakonec shrnují vše, co bychom o budoucnosti slavné modelové řady měli vědět: „Po 18 pozoruhodných letech zanechal model R35 GT-R trvalou stopu v historii automobilismu. […] Mnoha fanouškům GT-R po celém světě bych chtěl vzkázat, že se s GT-R neloučíme navždy, ale že naším cílem je, aby se značka GT-R jednoho dne vrátila.“
„Chápeme, že očekávání jsou vysoká, značka GT-R není něco, co lze aplikovat na jakékoli vozidlo; je vyhrazena pro něco opravdu výjimečného a model R35 nastavil laťku vysoko. Mohu vás tedy požádat pouze o trpělivost. I když dnes nemáme hotový přesný plán, GT-R se bude vyvíjet a v budoucnu se znovu objeví,“ dodal Espinosa.
Zdroj: Nissan | Zdroj videa: Nissan