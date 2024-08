8bitový Top Gear se vrací na obrazovky! Nyní potěší i nadšené sběratele, můžou mít krabičku

Britský televizní pořad o autech Top Gear byl celosvětový fenomén. Věděli jste ale, že existuje stejnojmenná videohra? Prakticky to byla celá videoherní série, která odstartovala v roce 1992 na platformě SNES jako klasická osmibitová zábava. Celkem vzniklo na konzole deset titulů, přičemž některé byly úzce zaměřené třeba na rallye nebo motocykly. Na našich trzích se však hry nejmenovaly Top Gear, ale Top Racer.

Poslední vydaný díl na konzole se jmenoval RPM Tuning, známý také jako Midnight Outlaw: Six Hours to Sun Up. Poté následoval ještě Top Gear Downforce na přenosnou konzoli Nintendo DS. No ale teď to důležité - milovníci retro videoher mohou jásat, protože vývojáři z QUByte Interactive předělali některé tyto hry na moderní platformy a vydali to pod názvem Top Racer Collection.

Kolekce je pro konzole Playstation 4 a 5, Xboxy Series a One, Nintendo Switch i na počítače. V balíčku budete mít Top Racer, Top Racer 2, Top Racer 3000 a také Top Racer Crossroads, což je nová videohra, která obsahuje čtyři nová auta a další nový content. Sběratelé pak mohou jásat ještě víc, protože společnost Physical Mania se rozhodla pro vydání Top Racer Collection pro PS4 a PS5 také na fyzickém nosiči. Registrovat se můžete na jejich webovce.