850 koní, manuální převodovka, lepivé pneumatiky. Nový Shelby Super Snake-R je připraven na okruhy

Tovární Mustang Dark Horse se klasickému americkému ladiči nezdá dostatečně ostrý, proto jej dále upravuje pro využití mimo silnice.
Shelby American pokračuje v projektech ladění sedmé generace Fordu Mustang. Po loni předvedené stavbě s tradičním dodatkem Super Snake se k této řadě vrací a uvádí její dále přiostřenou, okruhově zaměřenou specifikaci R. Se základem v již ostrém, sériovém Mustangu Dark Horse přitom americká společnost prohlašuje, že jde o nejlépe ovladatelný vůz, jaký kdy postavila.
Shelby Super Snake-R se tedy především zaměřuje na ladění podvozku, který je nyní plně nastavitelný, používá nové stabilizátory vpředu i vzadu, dodatečnou výztuhu zadní nápravy, 20palcová kovaná hořčíková kola obutá do „lepivějších“ pneumatik Michelin a nechybí mu ani posilněná brzdová soustava. Lepší aerodynamiku a chlazení zatížených komponentů zase poskytuje širší bodykit spoléhající na karbonové panely včetně nového splitteru, kapoty, zadního difuzoru či pevného křídla.
Pod kapotou se nadále vychází z továrního atmosférického motoru Ford Coyote o objemu pěti litrů. Hlavně díky novému kitu přeplňování kompresorem jej však umí Shelby naladit na výkon „přes 850 koní“ (625 kW). Stále na zadní kola tak míří o zhruba 350 koní více než v sériovém Mustangu Dark Horse na americkém trhu (500 k/368 kW). Tuto konfiguraci ve verzi R firma opět nabízí s manuální skříní Tremec (se zkrácenými drahami řazení) nebo s desetistupňovým automatem.
Uvnitř nabízí Shelby nové čalounění v kombinaci Alcantary a kůže, odstranění zadních sedaček, jejichž místo vyplňuje ochranným trubkovým rámem, nebo karbonové obložení a číslovanou plaketu limitované edice. Dílna neuvádí, kolik přesně modelů Super Snake-R vznikne, každý však bude mít základní cenovku 224.995 dolarů (cca 4,7 milionu korun), a to se započítáním dárcovského Mustangu Dark Horse.
Zdroj: Shelby American | Zdroj videa: Ford