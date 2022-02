83letý důchodce řídil bez dokladů a pojištění. Ten pravý šok ale teprve přišel...

Zkontrolovat doklady před jízdou a mít jistotu, že svěřené auto je pojištěné, patří k základním úkonům před vyjetím na cestu. Co když ale ani jedno nemáte? Nebo ani nikdy neměli?

Naprosto kuriózní příběh mohou vyprávět policisté z Bulwell operující v městských částech Rise Park a Highbury Vale ve Velké Británii. Minulý týden ve středu, kousek od obchodního domu Tesco tu zastavili 83letého řidiče v modrém Mini One. Následně zjistili, že u sebe nemá řidičský průkaz ani doklad o pojištění vozidla. To se občas stane, ale…

Moment údivu nastal, když jim muž narozený v roce 1938 sdělil, že bez řidičského oprávnění jezdí už od svých 12 let a ani nikdy neměl své auto pojištěné. Lehkou matematikou dojdete k závěru, že jej během více než sedmdesátileté řidičské kariéry nikdy nezastavila policejní hlídka. Navíc, a to je ještě zajímavější, nebyl nikdy účastníkem dopravní nehody a to navzdory silně předčasnému usedání za volant.

Co se stalo dále s „řidičem samoukem“ není oficiálně podložené, pravděpodobně dostal pokutu za řízení bez řádného oprávnění a jízdu v nepojištěném voze. Vzhledem k jeho věku bychom se nedivili, kdyby řidičskou kariéru ukončil, protože ve 83 letech už nemáte moc motivace začít chodit do autoškoly.

Na svém facebookovém profilu, odkud pochází i fotografie důchodcova Mini One, upozorňuje policie veřejnost na stále vyšší počet inteligentních kamer v Nottinghamu. Tím doporučuje kontrolu nezbytných dokladů, protože by se vám nemusel vyplatit ani malý výlet.