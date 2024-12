80letá japonská babička měla krásnou Mazdu RX-7 posledních 25 let. Odevzdala řidičák, auto vrátila výrobci

Svou zřejmě největší fanynku uctila automobilka Mazda při speciální akci v Nagasaki. Paní Naoko Nišimotová si před pětadvaceti lety kupovala nové auto – a zamilovala se do Mazdy RX-7 třetí generace FD, kterou vídala ve slavném v anime Initial D. Ne že by jej sledovala aktivně, koukal na něj její syn. Vůz koupila nový za zhruba tři miliony japonských jenů a používala ho k běžnému dennímu provozu, tedy na nákupy a klasickou rutinu. Za pětadvacet let se svým autem, kterému láskyplně přezdívá „sedmička,“ najela 77.500 kilometrů.

Před dvěma lety se ve svých 78 letech rozhodla vrátit svůj řidičský průkaz na své 80. narozeniny a pro milované auto hledala nového majitele. Její příběh se dostal do tisku a ozvala se samotná Mazda. Dne 18. prosince roku 2024 vůz oficiálně předala výrobci v dealerství v Nagasaki. Od jednoho z designérů Mazdy zde dostala kresbu svého milovaného auta a převzala také vzkaz od prezidenta značky, Masahira Mora. Ten jí napsal: „RX-7 byl první vůz, který jsem měl po nástupu do společnosti na starosti z hlediska marketingu. Paní Nišimotová s tímto vozem s láskou jezdila 25 let a my o něj budeme od této chvíle pečovat a pečlivě s ním zacházet.“

Majitelka se se svým autem rozloučila s rukou na kapotě a slovy: „Moc ti děkuji za těch 25 let, co jsme spolu sdíleli naše životy, 'Sedmičko'.“ RX-7 nyní projde důkladným servisem a bude sloužit v promo flotile Mazdy.