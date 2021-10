78. Members’ Meeting v galerii: Panstvím Goodwood otřásl hlavně Gordon Murray

Nejstarším autem na trati byl Mercedes Simplex 60 hp z roku 1903. Nejnovějším pak velmi očekávaný hypersport Gordon Murray Automotive T.50, který si zde odbyl svůj veřejný debut a diváci tak poprvé slyšeli jeho dvanáctiválec nad 12.000 otáčkami na vlastní uši. Samotný Murray byl samozřejmě přítomen. Za volantem T.50 však seděl Dario Franchitti.

Jako vždy se vybraní diváci mohli těšit na unikátní automobily a hlavně závody. Pierpoint Cup je klání amerických muscle cars z 60. let. Don Parker Trophy zase závod mezi poválečnými formulemi F3 s motory o objemu 0,5 litru. Earl Howe Trophy je závod pro předválečné formule a Hailwood Trophy zase pro motocykly ze 70. a 80. let.

Vrcholem byla samozřejmě Gerry Marshall Trophy, kdy se osobní auta ze 70. a 80. let rozdělila do dvou kategorií podle objemu motoru, aby se tak vybrali jedinci do velkolepého nedělního finále. Proti sobě pak stáli třeba Ford Fiesta a Chevrolet Camaro. Bruno Senna poté osedlal McLaren MP4/6, monopost svého zesnulého strýce Ayrtona.

Members’ Meeting prostě není jen tak obyčejná akce. V jednu chvíli se třeba sešlo na trati čtrnáct Jaguarů XJR-15 a vznikla 168válcová symfonie. Celkem se těchto aut vyrobilo jen 53. Nejrychlejší čas celého víkendu zajel André Lotterer během Gurney Cupu s Fordem GT40, 1:20.853.

A jak to tedy bude příští rok? 79. Members’ Meeting se odehraje 9. až 10. dubna 2022. Festival rychlosti, příští rok opět pod záštitou Mastercard, proběhne 23. až 26. června. No a nakonec, 16. až 18. září, bude Goodwood Revival.