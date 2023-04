7 z 15 pro celou Evropu bude jezdit v Česku. Lexus RC F Takumi Edition je volbou fajnšmekrů

Výroba edice Takumi proběhla od lednu do března. Nyní už mají první zákazníci očekávat telefon, kdy se mají dostavit do dealerství.

Takumi je nejvyšší úroveň zvládnutí řemesla v Japonsku. Pod tímto označením najdete jen ty nejpovolanější mistry své profese, ať už jde o mečíře, sochaře nebo tkalce. A protože samotné slovo Takumi hezky zní, oblíbili si ho i japonské automobilky, které jej používají v propagačních materiálech. Toto slovo najdete u Mazdy, Toyoty i Lexusu. Japonci jsou si ale moc dobře vědomi, co to pro držitele tohoto titulu znamená, takže ho ani v automobilovém průmyslu nedostane jen tak někdo, nebo jen tak něco.

Jinak řečeno, automobilky si nedovolí vzít takto honosný titul a udělat si z něj samolepku, aby mohly prodávat své auto dráž a balamutily nás, že je to jako něco dobrého. U Lexusu je to nastavené tak, že mistrem můžete být po 10.000 odpracovaných hodinách, a pokud chcete být Takumi, musíte těch hodin mít 60.000. To znamená, že kdybyste pracovali sedm dní v týdnu osm hodin denně, bez jediného volného dne a bez pauzy na oběd, získali byste titul zhruba za dvacet let. Běžná doba získání titulu je tak třicet let.

A nyní se označení Takumi objevuje také na modelu. Sice není na trhu třicet let, ale odslouženo už něco má. Vlastně už je na konci svého životního cyklu a za těch pár let, co se prodával i u nás, se velmi osvědčil. Řeč je o Lexusu RC F Takumi Edition, limitce pouhých patnácti kusů. Všech patnáct bude jezdit pouze ve třech zemích Evropy - v České republice, Velké Británii a na Slovensku. A skvělou zprávou je, že z těch patnácti bude v České republice sedm kousků, každý s cenou 3.199.000 Kč.

Takumi Edition vychází z vychvalované verze Track Edition, která přeměnila klasické RC F v okruhové náčiní s lepší aerodynamikou, nižší hmotností nebo samosvorným diferenciálem Torsen. Vidlicový osmiválec v tomto voze pochází od Yamahy, je to takový klenot bez přeplňování, s krásným zvukem, objemem pět litrů a výkonem 341 kW (464 koní).

Lexus se zmiňuje, co všechno tady vlastně mistři Takumi dělali. Tak třeba vyvážení pístů a ojnic, vymezení záběru ozubených kol s přesností 0,01 milimetru nebo precizní ladění samosvoru. Abyste si svou Takumi Edition s ostatními nepletli, je vybavena emblémy, číselným označením a šedý odstín barvy laku karoserie Titanium Carbonide. Zájemci by neměli otálet.

