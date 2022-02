417 km/h Radima Passera na dálnici v Německu už prošetřuje policie. Našla si překvapivý důvod

Nedávná rekordní jízda Radima Passera po dálnici A2 leží Němcům pěkně v žaludku. Díky nesmyslné klasifikaci jeho jízdy by mohl dostat až dva roky natvrdo.

Jsou úseky německé dálnice bez omezení rychlostního limitu skutečně neomezené? Pokud dodržíte pravidla a nikoho neohrozíte, pak ano. To si ale nemyslí německý tisk a policie, kteří se dále ostře vymezují proti jízdě českého podnikatele Radima Passera v jeho Bugatti Chiron po dálnici A2 nedaleko Wittenbergu, během níž dosáhl rychlosti 417 km/h.

Například Spolkové ministerstvo dopravy sdělilo agentuře AP, že „odmítá jakékoli chování v silničním provozu, které vede nebo může vést k ohrožení účastníků silničního provozu. Každý řidič smí jet jen tak rychle, aby měl vozidlo neustále pod kontrolou.“ Swantje Michaelsenová ze Strany zelených pak sdělila listu Der Spiegel, že „Takové chování je zcela nepřijatelné a musí být trestné.“ Pro magazín Krone Zeitung se dále vyjádřil dopravní expert Ferdinand Dudenhöffer: "Čím vyšší rychlost, tím delší brzdná dráha. A to nejen lineárně, ale exponenciálně, tj. při dvojnásobné rychlosti se prodlouží na více než dvojnásobek," řekl emeritní profesor pro Deutsche Presse-Agentur.

"Chceme umožnit multimilionářům, aby se bavili na veřejných silnicích, což může ohrozit lidské životy?" kritizoval Dudenhöffer. Podle jeho názoru by video mělo být příležitostí k zamyšlení nad tím, co by vlastně mělo být na německých dálnicích povoleno a co ne. Svůj názor přidal také Alexander Koch, šéfredaktor online verze magazínu Auto Zeitung: "32 kamionů! To je odpověď na otázku, zda je rychlost 417 km/h na veřejných komunikacích vážně ospravedlnitelná. Při této rychlosti ujede supersportovní vůz 116 metrů za sekundu - to je vzdálenost více než dvou směrových sloupků na dálnici - a podle "pravidla poloviční rychlosti" musí dodržovat bezpečnou vzdálenost 208,5 metru - to jsou dvě celá fotbalová hřiště. Kromě toho potřebuje k zastavení více než 600 metrů, včetně jednosekundové reakční doby. To je 32 kamionů v řadě! Každý, kdo věří, že dokáže ovládat tyto fyzikální síly na trati, která k tomuto účelu nebyla navržena, s ostatními účastníky silničního provozu, kteří na ně nejsou připraveni, musí trpět přílišnou sebedůvěrou nebo být lepší než sedminásobný mistr světa F1 Michael Schumacher. To, že se vlastně nic nestalo, není důkazem toho, co se dá dělat, ale spíše důkazem nehorázného štěstí: štěstí, že ostatní účastníci provozu například špatně neodhadli rychlost 400 km/h a nevjeli před něj. Štěstí, že nepraskla pneumatika, na silnici se nedostalo zvíře nebo se nestala nějaká jiná záhadná událost. Je příznačné, že český multimilionář chválil Boha "za bezpečnost a dobrotu lidí."

Dle listu Frankufter Allgemeine Zeitung se policie ujala vyšetřování kvůli podezření z ilegálního závodu. Skutkový stav bude přezkoumávat státní zastupitelství. Pokud ale nedojde k nějaké levárně ze strany německých úřadů, každému musí být jasné, že o nic takového nešlo - stačí se podívat na zveřejněné video z jízdy. Passer jede po zcela přehledném a rovném úseku tříproudové dálnice. Několik aut předjede s dostatečným rozestupem, na úseku pak měl dle svého vyjádření pozorovatele a vběhnutí zveře do vozovky bránil plot. O nelegální závod by tedy mohlo jít jedině v případě, že by Radim Passer závodil sám se sebou, nebo si to chtěl rozdat s jím předjížděným VW Golf nebo červenou dodávkou v pomalém pruhu.