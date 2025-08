30 let čekání na 8,5 kilometru silnice je u konce. Nová Paka má konečně hotový obchvat

Ředitelství silnic a dálnic uvedlo po téměř tři roky trvající stavbě do provozu obchvat města Nová Paka. Ten začíná ve směru od Jičína před Kumburským Újezdem. Dál vede mezi Novou Pakou a novopackými částmi Heřmanice a Štikov. Zpět na silnici I/16 se napojuje ve Vidochově. Jeho součástí je 16 mostů, nejvýznamnější je 438 metrů dlouhá estakáda nad Štikovskou roklí. Vznikl i ocelový most přes trať Nová Paka – Ostroměř. V trase jsou víc než čtyři kilometry protihlukových stěn.

„Třicet let čekání je u konce: Nová Paka, přes kterou denně projede až 20 000 aut, se konečně dočkala obchvatu. Osm a půl kilometru nové silnice z Prahy směrem do Krkonoš zrychlí spojení, uleví řidičům, přinese zklidnění do města i do dalších obcí a přispěje k bezpečnější dopravě. Stavba je financovaná jak z národního rozpočtu, tak z evropských peněz – a jsou to opravdu dobře investované prostředky, protože přesně tohle lidé od státu čekají. Po celé zemi teď stavíme téměř 80 kilometrů nových silnic I. třídy a 200 kilometrů dálnic,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka. Cena stavby činí po valorizaci 1,6 miliardy Kč bez DPH, 85 procent uhradí EU.

Ředitelství silnic a dálnic už připravuje i navazující, osmikilometrový obchvat Horka u Staré Paky. Letos skončí geotechnický průzkum. Stavba by měla začít v roce 2030, odhad ceny je miliarda Kč bez DPH. V Královéhradeckém kraji buduje ŘSD i další důležitý obchvat, města Náchod. Jezdit by se po něm mělo od jara 2028, práce za 3,2 miliardy Kč bez DPH začaly v březnu.

Zdroj: MDČR