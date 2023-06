24h Le Mans: Jsme tady a zatím je ticho před bouří. Podívejte se, jak vypadají přípravy na závod století

Sté Le Mans? Toyota si bude chtít dojet pro šesté vítězství v řadě, Ferrari bude chtít zvítězit po dlouhých dekádách absence ve vrcholné kategorii a svůj triumf bude chtít zopakovat třeba i Peugeot.

Již tento víkend se 62 závodních automobilů zapíše do dějin historie motosportu jako účastníci stého výročí zřejmě nejslavnějšího závodu na světě – čtyřiadvacetihodinovky Le Mans na okruhu La Sarthe. Francouzský vytrvalostní závod letos přivítá novou vrcholnou kategorii Hypercar, která nalákala mnoho výrobců – ať už nových, nebo i těch, kteří mají s Le Mans nějakou minulost. Vedle klasických GéTéčk a vozů kategorie LMP2 si to tak na špičce rozdají Ferrari, Toyota, Peugeot, Cadillac nebo Glickenhaus.

Před samotným propuknutím závodu se jede několik tréninků jak na samotné Le Mans, tak i na podpůrné závody, mezi které se řadí třeba Porsche Challenge. A vzhledem k mnoha dalším podpůrným akcím žije město La Sarthe již od minulého týdne. Jak to tady vypadá? Můžete se podívat nahoře v galerii, jsme totiž tady. Naší základnou bude dům Toyoty, odkud budeme sledovat, zdali potvrdí svou dominanci a dojede si již pro šesté vítězství v řadě, což se doposud povedlo pouze dvěma značkám – Ferrari a Porsche.

Zvítězit bude chtít ale samozřejmě každý, protože se o tom dozví celý motoristický svět. Přehled kategorií a informace o závodu obecně si můžete projít v tomto článku. Dnes tu ale nebudeme probírat tréninky. Město Le Mans svým závodem skutečně žije, vypadá to tady podobně jako na Nürburgringu nebo v některých částech Itálie, které mají co dočinění se závody Mille Miglia či Targa Florio. Silnice lemují autosalony věhlasných značek a kavárny či restaurace s tématikou motorsportu.

Tyto řádky vznikají ve středu večer, krátce předtím, než s fotografem Ondrou Kroutilem vyrážíme na večerní trénink - vozy, které pojedou Le Mans, si dají trénink od 22 hodiny do půlnoci. Máme štěstí, že jsme na místě tak brzy. Čekali jsme, že bude celá Francie na nohou a bude problém dostat se z bodu A do bodu B v nějakém rozumném čase, ale to nejspíše nastane až v pátek před závodem. Středa byla v Le Mans spíše poklidná, doprava ve městě připomínala Prahu v poledne, prostě relativní klid. Samozřejmě, že to skončí, však se očekává účast více než čtvrt milionu lidí.

Měli jsme to štěstí, že jsme se dostali i do věže, kterou vám samozřejmě nemůžeme ukázat. Nicméně vypadalo to jako středisko NASA když startuje raketoplán. Také jsme poobědvali s ředitelem, fajn chlapík. Zítra je program ještě stále trochu volnější, takže vám vyrazíme udělat pár fotografií na výstavy, které se tu konají v průběhu celého týdne. Večer jsou pak další tréninky a nám začíná program s Toyotou, která nám prý něco zajímavého ukáže, takže my to zase ukážeme vám.

Všechna parkoviště jsou již plná a zabraná jsou i stanová městečka. Přesto tu byl po celý den již zmíněný klid. Tedy až na auta, život uprostřed okruhu narušují jen průlety závoďáků během tréninků a kvalifikací. Největší bengál dělá určitě vůz z amerického Nascar. Zvukovou kulisou se tradičně nenechají zahanbit vozy Porsche a své má co říct i osmiválcový Cadillac.

Rušno začalo být až večer, vnitřek okruhu rázem ožil obřím koncertem, několika diskotékami a všudypřítomnými stánky jak automobilek, tak i dodavatelů nebo samotných organizátorů Le Mans. Na stánku Ferrari jste mohli porovnat síly s ostatními na závodním simulátoru. Stánek Toyoty byl zase více technický a mohli jste si zblízka prohlédnout tříválec spalující vodík, který pohání závodní GR Corollu. Ta stojí hned vedle motoru.